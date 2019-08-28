28 Ağustos 2019, Çarşamba
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PEREİRA HAYRAN
Futbolcular da taraftarın stadı doldurup kendilerine verdiği destekten memnun. Joao Pereira, "Dolu statta oynamak hepimizi motive ediyor. Desteğiniz bize büyük güç katıyor" dedi. Tecrübeli futbolcu, ligdeki ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyip "Bu zaferde takıma yardımcı oldum" ifadesini kullandı.
Eşsiz taraftar
Giriş Tarihi: 28.08.2019
Trabzonspor taraftarı bu sezon takımlarına büyük ilgi gösteriyor. Şenol Güneş Stadı her maçta dolup taşıyor. Bordo-mavili yönetim de bu durumdan çok memnun.
Karadeniz ekibi bu sezon iç sahadaki 3. iç saha mücadelesinde yarın AEK'yı ağırlayacak. Taraftarlar, Sparta Prag ve Yeni Malatyaspor karşılaşmasının biletlerini tüketip, stadı doldurmuşlardı. Deplasmanda 3-1 kazanılan AEK maçının rövanşı için satışa çıkan biletler de hemen bitti. Bordo-mavili taraftarlar VIP hariç, kalan biletleri 1 saatte satın aldı. Karadeniz devi, Yunan temsilcisini ağırlayacağı karşılaşmayı bir kez daha tamamen dolu statta, muhteşem bir seyirci önünde oynayacak. Başkan Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları da taraftara teşekkür ederek sezon boyunca ilginin bu seviyede kalmasını istedi.
PEREİRA HAYRAN
Futbolcular da taraftarın stadı doldurup kendilerine verdiği destekten memnun. Joao Pereira, "Dolu statta oynamak hepimizi motive ediyor. Desteğiniz bize büyük güç katıyor" dedi. Tecrübeli futbolcu, ligdeki ilk golünü attığı için mutlu olduğunu söyleyip "Bu zaferde takıma yardımcı oldum" ifadesini kullandı.
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