27 Ağustos 2019, Salı

TRABZONSPOR

Abdulkadir Parmak Ünal Karaman ile kendini buldu

A. Parmak Ünal Karaman ile kendini buldu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 27.08.2019

'un başarılı orta sahası Abdulkadir Parmak, Teknik Direktör döneminde adeta kendini buldu. Bölgesine yapılan transferlere rağmen mücadelesiyle göz dolduran genç oyuncu, Karaman'ın vazgeçilmez isimleri arasında ilk sırada yer almayı da başardı.

Trabzon'un amatör kulüplerinde oynadıktan sonra altyapısına alınan Abdulkadir Parmak, her geçen sezon üstüne koyarak futbol kariyerini sürdürüyor. 1461 Trabzon, Ümraniyespor, Altınordu ve takımlarında forma giydikten sonra Trabzonspor'a dönen 24 yaşındaki futbolcu, 'ın takımın başına gelmesiyle birlikte de adeta kendini buldu. Uzun yıllar bordo-mavili formayı giymek için ter döken ve geçtiğimiz sezon yakaladığı fırsatı iyi değerlendiren Abdulkadir, bu sezon da üstüne koyarak yoluna devam ediyor. Bölgesine yapılan transferlere rağmen kolay kolay formayı vermeyeceğini gösteren başarılı oyuncu, Karaman'ın vazgeçilmezleri arasındaki yerini de aldı.

Bugüne kadar profesyonel olarak 10'un üzerinde teknik adamla çalışan başarılı orta saha oyuncusu, Ünal Karaman dönemlerinde ise en iyi sezonlarını yaşadı. Abdulkadir Parmak, geçtiğimiz sezon 30 resmi müsabakada görev aldı. 'de 2 gol , 'nda ise 4 gol atan bordo-mavili futbolcu, 6 da asist yaparak takımına katkı sağlamıştı.

2019-2020 sezonunun ikinci haftasında Trabzonspor'un 'u 2-1 yendiği karşılaşmada da adeta sahada basmadık yer bırakmayan Parmak, Sosa'nın ardından yüzde 47'lik oranla en çok pas yapan futbolcu olurken, en fazla ikili mücadele kazanan isim olarak da ön plana çıktı. Yükselen grafiğini sürdüren Abdulkadir Parmak, A Milli Takım forması giymek için de Teknik Direktör Şenol Güneş'in kendisini davet edeceği günü bekliyor.

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