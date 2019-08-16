16 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Adım adım Sturridge

Adım adım Sturridge
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 16.08.2019

29 yaşındaki İngiliz forvetin annesi Grace ve amcası Dean dün ’a inip tesisler ile şehri gezdi. Yönetimle görüşüp Prag maçını izleyen aile, Sturridge’ye bilgi verecek.

'un bir süredir görüşme halinde olduğu 'in annesi Grace Sturridge ile amcası ve aynı zamanda menajerlik haklarını elinde bulunduran Dean Sturridge, 'a geldi. ekibi ile sözleşmesi sona eren ve serbest statüde yer alan 29 yaşındaki forvet oyuncusu Daniel Sturridge'in annesi ve amcası Trabzonspor ile görüşmek üzere ö nceki gün 'a dün de saat 12.00'de bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı 'le birlikte Trabzon'a geldi. İç hatlardan çıkış yaparak Sertaç Güven ile birlikte alandan ayrılan futbolcunun annesi Grace ve amcası Dean, Trabzonspor yönetimi ile görüşme yaptı, kulüp tesislerini ve kenti gezdi. İlk görüşmelerin olumlu geçtiği ifade edildi. Ücret ve sözleşme süresi konuların da da mutabakatın sağlanması durumunda ise Daniel Sturridge'nin Trabzon'a davet edileceği belirtildi.

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