14 Ağustos 2019, Çarşamba
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Turu geçeriz
Sparta Prag ile olan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesini değerlendiren Onazi, 2-2'lik ilk maç avantajının ardından rövanş öncesinde "Sparta çok önemli bir rakip. Ciddiye alıyor ve sıkı çalışıyoruz" dedi. Tecrübeli futbolcu, desteklerini hep arkasında hissettiğini söylediği taraftarlar ile ilgili de yorumda bulundu ve "Trabzonspor taraftarı benim için dünyanın en iyi taraftarıdır" ifadelerini kullandı.
"Yakında dönüyorum"
Giriş Tarihi: 14.08.2019
Trabzonsporlu Onazi'den flaş açıklamalar geldi. Aşil tendonundan geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, son günlerde topla çalışmalara başlayan oyuncu "İyileşme sürecim iyi gidiyor. Yakında döneceğim" diye konuştu.
Trabzonsporlu Onazi'den flaş açıklamalar geldi. Aşil tendonundan geçtiğimiz sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan, son günlerde topla çalışmalara başlayan oyuncu "İyileşme sürecim iyi gidiyor. Artık tamamlanmasına az kaldı, yakında sahalara döneceğim. Bir an önce takıma monte olup, elimden gelen katkıyı sunmak istiyorum" dedi. Süper Lig'de bu sezon iddialı olduklarını, camianın uzun süredir özlemini çektiği başarı için mücadele edeceklerini söyleyen 26 yaşındaki Nijeryalı "Hedefimiz şampiyonluk. Kolay değil farkındayız ama bu hedef doğrultusunda gerçekten çok çalışıyoruz. İmkansız olmadığını da biliyoruz, bu sezon bu hedefe ulaşmak bizim için son derece olası" diye konuştu.
Turu geçeriz
Sparta Prag ile olan UEFA Avrupa Ligi üçüncü ön eleme turu eşleşmesini değerlendiren Onazi, 2-2'lik ilk maç avantajının ardından rövanş öncesinde "Sparta çok önemli bir rakip. Ciddiye alıyor ve sıkı çalışıyoruz" dedi. Tecrübeli futbolcu, desteklerini hep arkasında hissettiğini söylediği taraftarlar ile ilgili de yorumda bulundu ve "Trabzonspor taraftarı benim için dünyanın en iyi taraftarıdır" ifadelerini kullandı.
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