09 Ağustos 2019, Cuma
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Milli Takım hocası Şenol Güneş, Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Taraftarın boşluğunu yöneticiler doldurdu
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Sparta’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Trabzonsporlu yöneticiler tempo tuttu.
Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu sebeple Trabzonspor maçına taraftar alınmadı. Ancak UEFA kuralları gereği bordo-mavilileri sevenleri yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı. Öte yandan yöneticiler, "Bizler inandık, siz de inanın" diye bağırarak oyunculara destek verdiler. Bu da işe yaradı maç döndü.
Milli Takım hocası Şenol Güneş, Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
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