09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Taraftarın boşluğunu yöneticiler doldurdu

Taraftarın boşluğunu yöneticiler doldurdu
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

Sparta’nın cezası nedeniyle seyircisiz oynanan maçta Trabzonsporlu yöneticiler tempo tuttu.

, geçen sezon Avrupa Ligi'nde ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle bir maç seyircisiz oynama cezası almıştı. Bu sebeple maçına taraftar alınmadı. Ancak UEFA kuralları gereği bordo-mavilileri sevenleri yalnız bırakmadı. Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı. Öte yandan yöneticiler, "Bizler inandık, siz de inanın" diye bağırarak oyunculara destek verdiler. Bu da işe yaradı maç döndü.

hocası , Trabzonspor'un Sparta Prag ile oynadığı maçı tribünden takip etti.
Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

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