09 Ağustos 2019, Cuma
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DAHA HER ŞEY BİTMEDİ
Genç futbolcu bu denemelerinin karşılığını da aldı. 89'da beraberlik golünü atan Sörloth karşılaşma sonrası, "İlk devrede kötüydük. Ama ikinci yarıda takımımızın karakterini gösterdik. Asla pet etmeyen bir yapımız var. Benim için de iyi bir hissiyattı. Daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımızın karşısında turu geçeriz" dedi.
Sörloth ilk maçında parladı
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Trabzonspor’un Crystal Palace’tan transfer ettiği 23 yaşındaki forvet ikinci devrede girdi ve çok klas bir gol atarak ilk maçta kendini gösterdi.
Karadeniz ekibinin Crystal Palace'tan transfer ettiği forvet Alexander Sörloth dün ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna girdi. Kısa süre öncesinde gelmesine rağmen 23 yaşındaki Norveçli santrfor, Trabzonspor'a hareket getirdi. İleride top tutan, arkadaşlarına alan açan genç futbolcu, cesur oyunu ve ceza sahası etkinliği ile göze girmeyi başardı.
DAHA HER ŞEY BİTMEDİ
Genç futbolcu bu denemelerinin karşılığını da aldı. 89'da beraberlik golünü atan Sörloth karşılaşma sonrası, "İlk devrede kötüydük. Ama ikinci yarıda takımımızın karakterini gösterdik. Asla pet etmeyen bir yapımız var. Benim için de iyi bir hissiyattı. Daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımızın karşısında turu geçeriz" dedi.
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