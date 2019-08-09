09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Sörloth ilk maçında parladı

Sörloth ilk maçında parladı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

’un ’tan ettiği 23 yaşındaki forvet ikinci devrede girdi ve çok klas bir gol atarak ilk maçta kendini gösterdi.

ekibinin 'tan ettiği forvet Alexander Sörloth dün ikinci devrede Obi Mikel'in yerine oyuna girdi. Kısa süre öncesinde gelmesine rağmen 23 yaşındaki Norveçli santrfor, 'a hareket getirdi. İleride top tutan, arkadaşlarına alan açan genç futbolcu, cesur oyunu ve ceza sahası etkinliği ile göze girmeyi başardı.

DAHA HER ŞEY BİTMEDİ

Genç futbolcu bu denemelerinin karşılığını da aldı. 89'da beraberlik golünü atan Sörloth karşılaşma sonrası, "İlk devrede kötüydük. Ama ikinci yarıda takımımızın karakterini gösterdik. Asla pet etmeyen bir yapımız var. Benim için de iyi bir hissiyattı. Daha iyisini yapabileceğimizi gösterdik. Taraftarımızın karşısında turu geçeriz" dedi.
Trabzonspor taraftarından Sörloth paylaşımları

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