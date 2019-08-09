09 Ağustos 2019, Cuma
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Edgar Le için karar verildi
Giriş Tarihi: 09.08.2019
Lille’den Yusuf’a karşılık alınan Portekizli stoper kiralık gönderilecek. Talibi Feyenoord...
Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bedelsiz olarak Lille kulübünden kadrosuna kattığı Edgar Le konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. Hollanda'nın Feyenord kulübünün 1.82 boyundaki Portekizli stoperi kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunabileceği belirtildi. Feyenoord olmazsa yönetim oyuncuyu Süper Lig'den bir takıma göndermeye çalışacağı bildirildi.
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