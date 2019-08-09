09 Ağustos 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Edgar Le için karar verildi

Edgar Le için karar verildi
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 09.08.2019

’den Yusuf’a karşılık alınan stoper kiralık gönderilecek. Talibi ...

Trabzonspor'un Yusuf Yazıcı'nın transferi karşılığında bedelsiz olarak kulübünden kadrosuna kattığı konusunda karar verildi. Yönetim kurulunun aldığı karar doğrultusunda 25 yaşındaki oyuncu bu sezon kadroya dahil edilmeyecek ve kiralık olarak gönderilecek. 'nın Feyenord kulübünün 1.82 boyundaki stoperi kiralamak için önümüzdeki günlerde girişimde bulunabileceği belirtildi. olmazsa yönetim oyuncuyu 'den bir takıma göndermeye çalışacağı bildirildi.
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