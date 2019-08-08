Sparta Prag 2 - 2 Trabzonspor | MAÇ SONUCU | MAÇ ÖZETİ

Avrupa Ligi'ne 3. eleme turunda, Süper Lig'i geçen sezon 4. sırada tamamlayan Trabzonspor Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldi. Deplasmanda oynanan mücadelede Trabzonspor, 2-0 geriye düştüğü mücadelede Ekuban ve Sörloth'un golleriyle geri döndü ve maç 2-2'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sezon Avrupa Ligi'ne 3. eleme turundan başlayan Trabzonspor, Çekya temsilcisi Sparta Prag'la deplasmanda karşı karşıya geldi.



16. dakikada Costa'nın kafa golüyle 1-0 geriye düşen Trabzonspor, 68. dakikada Kanga'nın ceza sahası dışından kaydettiği golle farkın ikiye çıkmasını engelleyemedi.



Yediği gollerden sonra toparlanan bordo mavililer, Sörloth'un da oyuna girmesiyle beraberlik için bastırdı. Önce 84'te Ekuban'ın şık golüyle fark bire indi, maçta son sözü 89'da Trabzonspor'un yeni transferi Alexander Sörloth söyledi: 2-2.



Bordo mavili temsilcimiz bu sonuçla evinde oynayacağı rövanş mücadelesi için büyük avantaj yakalamış oldu.

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Trabzonspor'un deplasmanda Çekya temsilcisi Sparta Prag ile karşı karşıya geldiği maç seyircisiz oynandı.

Sparta Prag, geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Sırbistan ekibi FK Spartak Subotica ile yaptığı eleme turu maçında taraftarlarının neden olduğu olaylar nedeniyle UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alması nedeniyle Trabzonspor maçına taraftar alınmadı.

200 KADAR DAVETLİ

Karşılaşmayı Trabzonspor'un yaklaşık 200 kadar davetlisi de izlerken bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu ve bazı yönetim kurulu üyeleri de tribünde yer aldı.

Bordo mavili ekip, 3 yıl aradan sonra tekrar Avrupa Ligi'nde bir maçta mücadele etti.

Trabzonspor'un yeni transferi Nijeryalı futbolcu John Obi Mikel, bordo mavili formayla ilk resmi maçına çıktı.

Öte yandan Sparta Prag'ın Türk futbolcusu Semih Kaya bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

İLK 11'LER

SPARTA PRAG: Nita, Sacek, Stetina, Costa, Hanousek, Travnik, Krejci, Hasek, Plavsic, Kanga, Tetteh.

TRABZONSPOR : Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, Mikel, A. Parmak, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban