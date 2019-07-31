31 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Önder Bülbüloğlu: "Adaletsiz CAS"

Adaletsiz CAS
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

Uluslararası Spor Mahkemesi (), 'un 2010-2011 sezonu için yaptığı başvuruyu reddetti. Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu yaptığı açıklamada, “Verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS bir kez daha adaletsiz bir kurum olduğunu ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Uluslararası (), 'un, 'nin şampiyon bitirdiği 2010- 11 sezonu hakkında yaptığı başvuruyu reddetti. CAS'tan yapılan açıklamaya göre Trabzonspor ile , F.Bahçe ve arasındaki tahkim süreci tamamlandı. TFF'nin, F.Bahçe'nin şampiyon olduğu 2010-2011 sezonuna ilişkin şike davasında yöneticilere ceza verdiğinin hatırlatıldığı kararda, daha sonra Trabzonspor'un itirazda bulunduğu FIFA'nın da sürece müdahil olmadığı belirtildi. FIFA'nın, TFF'nin F.Bahçe kulübünü cezalandırmasına hükmetmesi veya doğrudan F.Bahçe aleyhine bir karar alması halinde dahi 2010-11 ikincisi Trabzon'un otomatikman şampiyon ilan edilmesi yönünde yasal bir dayanak bulunmadığı ifade edildi.

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Önder Bülbüloğlu, CAS'ın kararına tepti gösterdi. Bülbüloğlu, "Gerçekten kendi bültenlerinde temiz futbol adına Trabzonspor'u örnek gösteren, verdiğimiz 7-8 yıllık mücadeleyi örnek olarak anlatan CAS'ın bu kararını anlamakta güçlük çekiyorum. Adaletsiz bir kurum olduklarını bir kez daha ortaya koydular. Bizim CAS'a gitme sebebimiz; FIFA'nın disiplin komitesi bizim kararımızı alsın incelesin, gerekli şeyi o baksın diyeydi. Bunu bile yapmayan bir kurum orası" dedi. Bülbüloğlu, bundan sonraki süreçle ilgili olarak, "FIFA, nezdinde önümüzü kapattı tamamen. Artık yerel mahkemeleri belki ama onu değerlendirmemiz lazım avukatlarla ve başkanla" diye konuştu.

CAS'tan Trabzonspor kararı!

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un Sosa ve Novak planı Trabzonspor'un Sosa ve Novak planı
Yerli Fırtına Yerli Fırtına
CAS'tan Trabzonspor kararı! CAS'tan Trabzonspor kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör