CAS'tan Trabzonspor kararı!

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, Trabzonspor'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi (CAS) Trabzonspor Kulübü'nün 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendileri adına tescili için FIFA, TFF ve Fenerbahçe Kulübü'ne karşı yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

CAS'ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuşmuştu.





