30 Temmuz 2019, Salı

TRABZONSPOR

CAS'tan Trabzonspor kararı!

CAS'tan Trabzonspor kararı!
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 Giriş Tarihi: 30.07.2019

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi, 'un 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendilerine verilmesi için yaptığı başvuruyu reddetti.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi () Kulübü'nün 2010-2011 Süper Lig sezonu şampiyonluğunun kendileri adına tescili için FIFA, TFF ve Fenerbahçe Kulübü'ne karşı yaptığı başvuruyu geri çevirdi.

CAS'ın resmi internet sitesinden yayınlanan açıklamada "Trabzonspor'un şampiyon ilan edilmesinin izin verilmesine dair hiçbir yasal hüküm bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu konuyla ilgili olarak daha önce yaptığı açıklamada, "Bütün argümanlarımızı büyük bir ciddiyet ve kararlılıkla ortaya koyduk. Bizim açımızdan gayet iyi bir duruşma oldu. Başarılı bir savunma yaptık. Karşı tarafta FIFA, TFF ve Fenerbahçe avukatları da kendi savunmalarını gerçekleştirdi. CAS bir adalet mekanizması ve CAS'ın adil davranacağına, adalet dağıtacağına inanıyoruz. Sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuşmuştu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi Trabzonspor'un Avusturya kampı sona erdi
Trabzonspor'da Sturridge heyecanı Trabzonspor'da Sturridge heyecanı
Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu Trabzonspor Obi Mikel'e kavuştu
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör