31 Temmuz 2019, Çarşamba

TRABZONSPOR

Trabzonspor'un Sosa ve Novak planı

Trabzonspor'un Sosa ve Novak planı
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor... Bordo mavililerde ve 'ın sözleşmesinin devam etmesi için görüşmeler aralıksız sürüyor.

ekibi, takımın tecrübeli isimlerinden Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. Bordo-mavililer, son olarak 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Şu anda 3.2 milyon euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon euro'ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Fırtına'nın bir diğer sözleşme uzatmak istediği isim ise ... Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beğeni kazanan Çekyalı sol bek için de menajerine haber gönderildi. Sözleşmesi 2020'de bitiyor.
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