31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Trabzonspor'un Sosa ve Novak planı
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Trabzonspor yönetimi bir yandan kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, diğer yandan da iç transferde hareketli günler yaşıyor... Bordo mavililerde Jose Sosa ve Filip Novak'ın sözleşmesinin devam etmesi için görüşmeler aralıksız sürüyor.
Karadeniz ekibi, takımın tecrübeli isimlerinden Sosa ile aylar öncesinden yeni sözleşme konusunda görüşmelere başlamıştı. Bordo-mavililer, son olarak 33 yaşındaki futbolcuya senelik 2 milyon euro'dan 2+1 yıllık yeni sözleşme teklif etti. Şu anda 3.2 milyon euro kazanan Sosa ise 2.5 milyon euro'ya kadar düştü. Pazarlıklar devam ediyor. Fırtına'nın bir diğer sözleşme uzatmak istediği isim ise Filip Novak... Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla beğeni kazanan Çekyalı sol bek için de menajerine haber gönderildi. Sözleşmesi 2020'de bitiyor.
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