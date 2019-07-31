Yerli Fırtına

Trabzonspor, Avusturya'da gerçekleştirdiği 10 günlük kampı tamamlayarak şehre döndü. Bordo- mavili takım, Verona maçının ardından gece 03.30'da Trabzon'a ulaştı. Bordo-mavililerin 10 gün süren Avusturya kampında yerli rüzgarı esti.

İkinci etabın ardından 3 gün izin yapacak Fırtına, Avrupa Ligi 3. eleme turunda 8 Ağustos Perşembe günü deplasmanda Sparta Prag ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 2 Ağustos Cuma başlayacak. Geçen sezon yabancı oyuncularının skor yükünü çektiği bordo- mavili takımda, bu sezon öncesi hazırlık maçlarında yerli oyuncular gollere damga vurdu. Yerli isimler 6 golün 5'ine imza attılar. Yusuf Sarı 2 golle en skorer olurken, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak ve Kerem Baykuş da birer gol kaydetti. Yabancı futbolcuların tek sayısı Pereira'dan geldi.

Yusuf Sarı ışıl ışıl

Yeni transferler içinde en çok beğeni kazanan oyuncuların başındaki isim Yusuf Sarı oldu. Fransa'nın Olympique Marsilya takımından transfer edilen 20 yaşındaki oyuncu, her geçen gün takıma adapte olurken Hoffenheim ve Parma maçlarında da 1'er gol kaydetmeyi başardı. Yusuf, 3 maçta attığı 2 golle de hazırlık maçlarının en skorer oyuncusu olarak öne çıktı.

Neşe kaynağı Avdijaj

Kosovalı oyuncu Avdijaj, Türkçesiyle kampın neşe kaynağı oldu. Türkçe şarkılar söyleyen 22 yaşındaki hücumcunun özellikle İbrahim Tatlıses'in 'Bir kulunu çok sevdim' şarkısı bordo-mavili futbolcular tarafından beğeniyle dinlendi.

Parmak parladı

Avusturya kampında fizik olarak en diri, en hazır, en çalışkan, en istekli isimlerinin başında orta saha Abdulkadir Parmak yer aldı. Sezonu en erken açan isimlerden olan 24 yaşındaki futbolcu, idman ve hazırlık maçlarında da sergilediği başarılı performans ile dikkat çekti.

Andjusic göze giremedi

Yeni sezon öncesi kadroya dahil edilen genç oyuncular arasında en çok dikkat çeken orta saha Cafer Tosun ve sağ bek Serkan Asan olurken, diğerlerinin de performansı beğenildi. Teknik heyetin dikkatini çekmeyi başaran genç oyuncularla ilgili son kararı Karaman'ın birkaç gün içerisinde vereceği dile getirildi.