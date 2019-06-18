18 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Fırtına geliyor!

Fırtına geliyor!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

gönüllerin olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu. İnanın ki bu senenin Trabzonspor’u birkaç sene içinde kopacak ‘fırtına’nın habercisidir”

Bordo-mavili kulübün başkanı , resmi dergide bir yazı kaleme aldı ve Spor'a konuştu. Temkinli açıklamalarıyla bilinen ekibinin başkanı, bu kez iddialıydı. Ağaoğlu "Gelecek sezondan beklentimiz 'un yükselişinin sürdürmesidir. Trabzonspor deyince herkesin aklına tüm benliğini ortaya koyan, mücadeleci, sportmen ve dinamik bir takım gelecektir. İnanın ki bu senenin Trabzonspor'u birkaç sene içinde kopacak 'fırtına'nın da habercisidir" ifadesini kullandı. Ağaoğlu, farklı takım taraftarlarının da bu senenin Trabzonspor'unu çok sevdiğini söyledi, "Trabzonspor gönüllerin şampiyonu olduğu kadar vicdanların da şampiyonu oldu" dedi.

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UMUDU ENKAZDAN ÇIKARDIK
Ahmet Ağaoğlu sözlerini şöyle sürdürdü "Umudu enkazdan çıkararak, sakatlıkların, haksızlıkları ve şanssızlıkların içinden bir takım çıkarmayı başardık. Hocamız Ünal Karaman ve teknik kadromuz eşine az rastlanır bir emek gösterdi. Özverili çalıştılar. Sezon başında imkansız gibi görülen bir hayali gerçek kıldılar. Genci, yaşlası, tecrübelisi, yerlisi ve yabancı ile takım olmayı başardık. Süper Ligi dördüncü sırada tamamlayarak Avrupa Kupalarına katılım hakkı kazandık. Altyapıdan yetişen futbolcularımız ve deneyimli oyuncularımızın sahada ortaya koyduğu uyum, dostluk ve iş birliği, hepimizde Türk futbolunda örneğini nadiren gördüğümüz bir 'okul takımı' duygusu uyandırdı."

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HOŞGELDİN FIRATCAN
Fırtına, ile sözleşmesi biten 20 yaşındaki sağ kanat Fıratcan Üzüm ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. KAP'a yapılan açıklamada, "Oyuncuya 2019-20 sezonu için 340 bin TL ödenecek. Sonraki yıllar için ÜFE+ ortalamasına göre artış yapılacak. Yine lig ve müsabakalarında geçerli olmak üzere 6 bin TL maç başı ödenecek, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE artışı yapılacak. Yetiştirme Tazminat bedeli de ödenecek" denildi.

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