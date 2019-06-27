27 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Taha Tunç ile anlaşma sağladı

Trabzonspor Taha Tunç ile anlaşma sağladı
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 27.06.2019 Giriş Tarihi: 27.06.2019

’da genel sekreter ve yönetim kurulu üyesi Dursun Ali Sakarya’nın katılımıyla Pendikspor'dan edilen 18 yaşındaki Taha Tunç için imza töreni düzenlendi.

'nde düzenlenen imza töreninde Genel Sekreteri , genç oyuncuları kadrolarına katmaya devam ettiklerini belirterek, "Bugün yine bir genç oyuncuyu, 'nin genç yeteneklerinden biri olan 'u kadromuza kattık. Taha, diğer futbolcularımız gibi yetenekleriyle takımımıza katkı sunmasını beklediğimiz sporculardan biri. İnşallah uzun yıllar bordo-mavili formamıza ve Türk futboluna başarıyla hizmet edecektir. Şimdiden genç kardeşimize başarılar diliyorum" dedi.

TAHA TUNÇ: BANA İNANAN VE GÜVENENLERİ MAHCUP ETMEYECEĞİM

Trabzonspor'a olduğu için çok mutlu olduğunu belirten 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Taha Tunç ise "Hayatımın en mutlu anlarından birini yaşıyorum. Trabzonspor'a transfer olduğum için hem çok mutlu hem de çok gururluyum. İnşallah bana inanan ve güvenenleri mahcup etmeyeceğim. Başta babam olmak üzere bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Bu arada 3 yıllık sözleşmeye imza atan Taha Tunç, yapılan anlaşmaya göre 2019-20 sezonu için 110 bin TL garanti ücret, 2020-21 futbol sezonu için 100 bin TL garanti ücret ve 2021-22 futbol sezonu için bir önceki sezon alacağı 100 bin TL garanti ücrete uygulanacak; ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacağı kaydedildi.

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Kaynak: DHA
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