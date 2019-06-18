18 Haziran 2019, Salı

TRABZONSPOR

Trabzonspor'da sıra Canbaz'da

Trabzonspor'da sıra Canbaz'da
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Genç yıldızlara göz diken , Werder Bremen'in 2. takımında oynayan Ahmet Canbaz ile el sıkıştı. Fırtına 21 yaşındaki orta sahayı, Trabzon'a çağırdı.

Orta sahada görev yapan Ahmet geçen sezon Werder Bremen'in 2. takımında 21 karşılaşmaya çıktı. 1 gol, 1 asistlik bir performans sergiledi.
ekibi bu sezon transferde bonservis bedeli düşük isimlerin peşinden koşuyor. Yurt dışını da tarayan 'un radarına son olarak Ahmet Canbaz girdi. Bordo-mavililer, Werder Bremen'in 2. takımında oynayan 21 yaşındaki futbolcuyla görüştü. Bir hayli olumlu geçen bu temasın ardından taraflar prensip anlaşmasına vardı. Trabzonspor yönetimi, Ahmet Canbaz'ı şehre çağırdı. Ümit Milli oyuncunun kısa süre içerisinde Trabzon'a gelerek sağlık kontrolünden geçeceği ardından da 4 yıllık sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TRABZONSPOR HABERLERİ
Transfer KAP'a bildirildi! 3+1 yıllık imza... Transfer KAP'a bildirildi! 3+1 yıllık imza...
Ağaoğlu yıldız oyuncuya yapılan teklifi açıkladı Ağaoğlu yıldız oyuncuya yapılan teklifi açıkladı
Fırtına geliyor! Fırtına geliyor!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör