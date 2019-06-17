Fıratcan Üzüm, Trabzonspor'da l Fıratcan Üzüm kimdir?

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor, Eskişehirspor'la sözleşmesi 30 Haziran 2019'da sona erecek olan 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Eskişehirspor'un sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşmaya vardı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erkenden başlayan ve maliyeti az, ayrıca genç oyunculara yönelen Trabzonspor, bir süredir görüşme halinde olduğu 20 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Fıratcan Üzüm ile anlaşma sağladı.



Bordo mavili ekipten konuyla ilgili KAP'a yapılan açıklama şu şekilde:



Serbest statüde yer alan profesyonel futbolcu Fıratcan Üzüm ile opsiyon hakkı şirketimize ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019-20 futbol sezonu için 340.000.-TL garanti ücret ödenecek olup, sonraki yıllar için ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.

Yine, 2019-20 sezonu için, Süper lig ve UEFA müsabakalarında geçerli olmak üzere 6.000.-TL maçbaşı ödenecek olup, sonraki yıllar için yine ÜFE+TÜFE ortalamasına göre artış yapılacaktır.



Transfer kapsamında Yetiştirme Tazminat bedeli de ayrıca ödenecektir.

Kamuoyuna duyurulur.

Saygılarımızla.

Fıratcan Üzüm kimdir?

1999 Eskişehir doğumlu olan Fıratcan Üzüm, başta sağ kanat olmak üzere sol kanat ve forvet pozisyonlarında da forma giyebiliyor. Eskişehirspor altyapısında futbol eğitimini alan 20 yaşındaki futbolcu, 2017 yılında A Takım'a kadar yükseldi. Fıratcan Üzüm bu sezon Eskişehirspor ile çıktığı 21 maçta 1 gol kaydederken, asist katkısı gösteremedi. Trabzonspor ile anlaşan Fıratcan Üzüm'ün yakın zamanda bordo mavili kulüp için sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor.









