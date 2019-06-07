Ahmet Ağaoğlu müjdeyi verdi! 4 transfer bitti

Bordo-mavili kulüp teknik direktör Ünal Karaman ile iki senelik sözleşme imzaladı. Ünal Karaman iki senelik sözleşme imzalarken, Ağaoğlu, “Yüzde 80-90 oranında anlaştığımız 4 oyuncu var” dedi.

Bordo-mavili kulüp teknik direktör Ünal Karaman ile iki senelik sözleşme imzaladı. Törene katılan Başkan Ahmet Ağaoğlu, transfer müjdesi verdi. Ağaoğlu, transferde 3 milyon euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli ödemelerinin söz konusu olmayacağını belirterek, "Görüştüğümüz, yüzde 80-90 anlaşma noktasına yaklaştığımız oyuncular var. Görüşmelerimizin devam ettiği isimler var. UEFA'nın FFP anlaşmalarına sadık kalmamız gerek. Bizim bu sene 2-3 maksimum 3 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeme gibi bir şansımız yok, öyle bir şey yaptığımız anda kulübün geleceğine kulüp başkanı olarak ihanet etmiş olurum" ifadesini kullandı.



6 YA DA 7 TAKVİYE YAPARIZ

Başkan, izleme ekibi ve teknik heyetin transferle ilgili çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek şöyle devam etti: "Başkan dediğin transfer yapar' deniyor. Yapılan transferde kulüp şampiyon olmuş kadar sevinen bir kitle oluşturduk maalesef. Mümkünse bonservis bedeli olmayan, gençler de dahil 6 ya da 7 transfer yapabiliriz. Harcanacak para en fazla 3 milyon euro olabilir ama ben 2 ile sınırlamak niyetindeyim. Böyle bir politika izleyeceğiz. İsimler üzerine çok hassas çalışıyoruz. Hocamız Karaman ilk geldiği günden bugüne hiçbir zaman için tek isim empoze etmedi. Bize istediği oyuncunun özelliklerini söylüyor."

5 KATLI BİNANIN TEMELİ ATILDI

Ağaoğlu, "Beklentinin yüksek olduğunu biliyoruz ama gerçeklerden de uzaklaşmamamız lazım. 5 katlı binanın sadece temeli atıldı bu sene. Bu temelin üzerine 5. katı koyamayız. Eğer çok mahir ustalarla taşeronlarla çalışırsak belki 2. katını tamamlayabiliriz. Onun için sabır ve destek. Başka bir beklentimiz yok" açıklamasını yaptı.



BİR TANE BİLE İSTEMEDİM

2 yıllık imza atan Ünal Karaman, yönetimden transfer anlamında oyuncu istemediğini belirtti. Sadece kriterleri belirlediğini vurgulayan 52 yaşındaki hoca, "Ben bir tane oyuncu istemedim. Ben kriter belirlerim. Bir, aile sıcaklığını sağlayacak oyuncu, iki bölgesel pozisyonda bizim ihtiyacımız olan takım kimyasına destek verebilecek oyuncu. Burada bizim profesyonellerimiz var onlar takip ediyorlar. Başkanımız, yönetim kurulu üyelerimiz, bu konuyla ilgili insanlar var, bunların değerlendirmesiyle beraber biz transfer politikasını oluşturacağız. Onların değerlendirmesiyle transfer politikasını belirleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

9 MİLYON TL ALACAK



Ünal Karaman'a yıllık 4 milyon 500 bin TL'den 9 milyon TL ödeneceği duyuruldu.



YAN YANAYIZ

Başkan, Karaman için şunları söyledi: "Kendisine yönetim adına şu sözü veriyorum, her şeyiyle arkasındayız, yanındayız, sağındayız, solundayız. Ama her şeyden önemlisi birlikte ve yan yanayız. Bu hocamızın arkasındayız lafı, Türk futbol aleminde zaman zaman farklı yorumlanır ama şöyle söyleyeyim; hocamızla birlikte sloganımız yan yanayız. Kendisine çok güveniyoruz."