06 Haziran 2019, Perşembe

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Albayrak Trabzonspor'un bayramlaşma töreninde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonspor'un Mehmet Ali Yılmaz tesisleri'nde düzenlediği bayramlaşma törenine katıldı.
06.06.2019

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