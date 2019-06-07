07 Haziran 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Rodallega’dan vazgeçtik

Rodallega’dan vazgeçtik
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 07.06.2019

Club Olimpia Başkanı Marco Trovato, Hugo Rodallega'dan vazgeçtiklerini söyledi. Trovato, "Ne Barboza ne de Rodallega gelmeyecek. Yabancı oyuncu almayacağız" dedi.

Club Olimpia Başkanı Marco Trovato, Hugo Rodallega'dan vazgeçtiklerini söyledi. Trovato, "Ne Barboza ne de Rodallega gelmeyecek. Yabancı oyuncu almayacağız" dedi.
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