Rodallega’dan vazgeçtik

Club Olimpia Başkanı Marco Trovato, Hugo Rodallega'dan vazgeçtiklerini söyledi. Trovato, "Ne Barboza ne de Rodallega gelmeyecek. Yabancı oyuncu almayacağız" dedi.

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Club Olimpia Başkanı Marco Trovato, Hugo Rodallega'dan vazgeçtiklerini söyledi. Trovato, "Ne Barboza ne de Rodallega gelmeyecek. Yabancı oyuncu almayacağız" dedi.