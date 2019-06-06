06 Haziran 2019, Perşembe

TRABZONSPOR

Trabzonspor Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi

Trabzonspor Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi
TRABZONSPOR
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019

, teknik direktör ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin detayını açıkladı. Ünal Karaman, Trabzonspor'dan 4.5 milyon Tl alacak.

, 'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.

Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;
2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,
2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."

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