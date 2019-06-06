06 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.
Trabzonspor Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi
Güncelleme Tarihi: 06.06.2019 Giriş Tarihi: 06.06.2019
Trabzonspor, teknik direktör Ünal Karaman ile yapılan 2 yıllık sözleşmenin detayını açıkladı. Ünal Karaman, Trabzonspor'dan 4.5 milyon Tl alacak.
Trabzonspor, Ünal Karaman'ı KAP'a bildirdi. Bugün bordo-mavili kulüple 2 yıllık yeni sözleşmeye imza atan Karaman, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamaya göre 2019-2020 ve 2020-2021 sezonları için 4 buçuk milyon TL kazanacak.
Trabzonspor tarafından konuya ilişkin KAP'a yapılan açıklama şöyle:
"Profesyonel Futbol Takımı Teknik Direktörümüz Sayın Ünal Karaman ile 2 (iki) yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre Sayın Karaman'a;
2019-20 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL,
2020-21 Futbol Sezonu için 4.500.000.-TL ücret ödenecektir."
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
TRABZONSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"
- Michael Frey'in yeni adresi belli oldu