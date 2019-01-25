Trabzonspora çifte moral

Trabzonspor'a çifte moral
Ziraat Türkiye Kupası'nda Balıkesir'i saf dışı bırakarak 5 yıl sonra çeyrek finale kalan bordo-mavililer, gözünü ligdeki DG Sivasspor maçına çevirdi.
Süper Lig'in ikinci yarısına Medipol Başakşehir'e yenilerek kötü başlayan Trabzonspor, kupada gelen turla moral buldu. Balıkesirspor Baltok'u rövanşta da 3-1 mağlup eden bordo-mavili ekip, Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 yıl aradan sonra çeyrek finale kalırken, gözler ligde pazar günü oynanacak DG Sivasspor maçına çevrildi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu bu sezon iki kulvarda da sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.
GÜZEL GÜNLER YAKIN
Bordo-mavili yönetici, "Bir taraftan tasarruf tedbirlerini uygularken bir yandan da nasıl başarı gelir onu göstermek istiyoruz. Ligde de kupada da Trabzonspor markasını hak ettiği yere taşıyacağız. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu onurlu mücadelede müthiş bir çaba gösteriyor. Taraftarımız da takımına sahip çıkıyor. Böyle sürdüğü müddetçe Trabzonspor için güzel günler çok uzak değil" diye konuştu.
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