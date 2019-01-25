25 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a çifte moral

Trabzonspora çifte moral
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 25.01.2019

'nda 'i saf dışı bırakarak 5 yıl sonra çeyrek finale kalan bordo-mavililer, gözünü ligdeki DG maçına çevirdi.

Süper Lig'in ikinci yarısına 'e yenilerek kötü başlayan , kupada gelen turla moral buldu. Balıkesirspor Baltok'u rövanşta da 3-1 mağlup eden bordo-mavili ekip, 'nda 5 yıl aradan sonra çeyrek finale kalırken, gözler ligde pazar günü oynanacak DG maçına çevrildi. Genel sekreter Ömer Sağıroğlu bu sezon iki kulvarda da sonuna kadar gitmek istediklerini söyledi.

GÜZEL GÜNLER YAKIN

Bordo-mavili yönetici, "Bir taraftan tasarruf tedbirlerini uygularken bir yandan da nasıl başarı gelir onu göstermek istiyoruz. Ligde de kupada da Trabzonspor markasını hak ettiği yere taşıyacağız. Futbolcularımız ve teknik heyetimiz bu onurlu mücadelede müthiş bir çaba gösteriyor. Taraftarımız da takımına sahip çıkıyor. Böyle sürdüğü müddetçe Trabzonspor için güzel günler çok uzak değil" diye konuştu.

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