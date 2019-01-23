Trabzonspor, 2-1’in rövanşında Balıkesir deplasmanında kupada turlamak istiyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmayı hedefleyen, son 16 turu ilk maçında sahasında Balıkesirspor Baltok'u 2-1 yenen Fırtına, bugün deplasmanda rakibi karşısında gerekli skoru alarak adını çeyrek finale yazdırmaya çalışacak. Trabzonspor'da bu maç öncesi Amiri ile Hosseini ülkelerinin milli takımında yer alırken, sakatlıkları bulunan Sosa, Onazi ve Pereira'nın ise tedavileri devam ediyor. Başakşehir karşılaşmasında sakatlık yaşayan Ekuban ile aynı maça iğne ile çıktığı belirtilen Hugo Rodallega'nın oynayıp oynamayacağına yapılacak son kontrollerin ardından karar verilecek. Eksik futbolcu sayısı fazla olan bordo- mavililerde teknik direktör Ünal Karaman'ın Murat Cem ve Abdülkadir Parmak gibi isimlere forma vermesi bekleniyor.

NASIL TUR ATLAR

İlk maçı 2-1 alan Trabzonspor, bugün 1-0 yenilirse elenir. 2-1'lik skorda karşılaşma uzarken 2 farklı her Balıkesirspor Baltok galibiyetinde tur atlayan takım kırmızı-beyazlılar olacak. Beraberlik ve Trabzonspor galibiyetlerinde ise bordo-mavililer çeyrek finale adını yazdıracak.

RAKİBİMİZ DİRENÇLİ

Teknik direktör Ünal Karaman, kupa maçının kendileri için çok önemli olduğunu vurguladı. 52 yaşındaki hoca, "İlk maçta gerçekten karşımızda çok iyi bir direnç gösteren ve futbol oynamaya çalışan Balıkesirspor vardı. İkinci maçta da aynısının olacağını tahmin ediyoruz. Rakibimize saygı duyarak kazanmak adına mücadelemizi ortaya koyacağız. Elimizdeki kadroyu en iyi şekilde kullanarak Balıkesir'den kupada bir üst tura çıkmış olarak dönmek istiyoruz" dedi.