Trabzonspora transfer yasak!

FIFA’nın Trabzonspor’a getirdiği transfer yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağı kesinleşti. Fırtına ara transferde oyuncu alamayacak

Trabzonspor ara transferde oyuncu alamayacak. Bordo-mavili yönetim, FIFA'nın getirdiği transfer yasağının FIFA ve CAS'a yapılan itirazlara rağmen kaldırılmayarak kesinleştiğini duyurdu. Yasak sadece bu dönemde geçerli olacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır." denildi.



YASAK NiÇiN GELDi?



FIFA, San Lorenzo'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın en geç 2017 yılı sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1 milyon euro'luk kısmın süresinde ödenmemesi (mevcut yönetim parayı ödedi) üzerine Trabzonspor'a transfer yasağı cezası vermiş, yasağı 1 yıl süreyle askıya almıştı. 2017-18 sezonunda toplam 11 milyon euro'ya Milan'dan transfer edilen Sosa ve Kucka'nın ikinci bonservis taksidi olan 2.2 milyon euro'nun zamanında ödenmemesi nedeniyle Milan'ın FIFA'ya başvurusu sonrasında askıda bekletilen transfer yasağı uygulamaya kondu. Trabzonspor, geçtiğimiz hafta 2.2 milyon euro'yu ödemesine rağmen yasak kaldırılmadı.



ALT YAPI İÇİN BÜYÜK FIRSAT



Bordo-mavili takımın transfer yapamayacak olması altyapıdan A Takım idmanlarına davet edilen Muzaffer Cem, Ali Osman, Oğuzhan Açıl, Kerem Baykuş, Berkay Sefa, Behlül Aydın ve Ebrar Cumur içinse fırsat doğurdu. Ünal Karaman'ın, kendisini gösteren isimleri A Takım'da tutması bekleniyor



GENÇLER 1461'E GERİ DÖNDÜ



Transfer yasağının kesinleşmesiyle Antalya kampına götürülen kiralık oyunculardan Bahadır Han, Burak Temur, Yunus Emre, Serkan Asan, Yağızcan Erdem ve Kırklarelispor'dan geri çağrılan Abdurrahim Dursun pilot takım 1461'e geri döndü. 6 oyuncu dünkü idmana da katılmadılar