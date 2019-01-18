18 Ocak 2019, Cuma

TRABZONSPOR

Trabzonspor'a transfer yasak!

Trabzonspora transfer yasak!
TRABZONSPOR
Giriş Tarihi: 17.01.2019

’nın ’a getirdiği yasağının 31 Ocak 2019 tarihine kadar kaldırılmayacağı kesinleşti. Fırtına ara transferde oyuncu alamayacak

ara transferde oyuncu alamayacak. Bordo-mavili yönetim, 'nın getirdiği yasağının FIFA ve CAS'a yapılan itirazlara rağmen kaldırılmayarak kesinleştiğini duyurdu. Yasak sadece bu dönemde geçerli olacak. Resmi siteden yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyelerimizin yasağın kaldırılmasına yönelik gerek yurt içi gerekse yurt dışındaki hukuk firmalarıyla birlikte FIFA ve CAS'a yaptığı itirazlar ne yazık ki kabul edilmemiştir. Sadece bir transfer döneminde geçerli olmak üzere; yani içinde bulunduğumuz kış transfer döneminde kulübümüzün transfer penceresi 31.01.2019 tarihine kadar kapalı olacaktır." denildi.

YASAK NiÇiN GELDi?

FIFA, 'dan transfer edilen Emmanuel Mas'ın en geç 2017 yılı sonuna kadar ödenmesi gereken bonservis taksitlerinden 1 milyon euro'luk kısmın süresinde ödenmemesi (mevcut yönetim parayı ödedi) üzerine Trabzonspor'a transfer yasağı cezası vermiş, yasağı 1 yıl süreyle askıya almıştı. 2017-18 sezonunda toplam 11 milyon euro'ya Milan'dan transfer edilen Sosa ve Kucka'nın ikinci bonservis taksidi olan 2.2 milyon euro'nun zamanında ödenmemesi nedeniyle Milan'ın FIFA'ya başvurusu sonrasında askıda bekletilen transfer yasağı uygulamaya kondu. Trabzonspor, geçtiğimiz hafta 2.2 milyon euro'yu ödemesine rağmen yasak kaldırılmadı.

ALT YAPI İÇİN BÜYÜK FIRSAT

Bordo-mavili takımın transfer yapamayacak olması altyapıdan A Takım idmanlarına davet edilen Muzaffer Cem, Ali Osman, Oğuzhan Açıl, Kerem Baykuş, Berkay Sefa, Behlül Aydın ve Ebrar Cumur içinse fırsat doğurdu. 'ın, kendisini gösteren isimleri A Takım'da tutması bekleniyor

GENÇLER 1461'E GERİ DÖNDÜ

Transfer yasağının kesinleşmesiyle kampına götürülen kiralık oyunculardan Bahadır Han, Burak Temur, Yunus Emre, Serkan Asan, Yağızcan Erdem ve Kırklarelispor'dan geri çağrılan Abdurrahim Dursun pilot takım 1461'e geri döndü. 6 oyuncu dünkü idmana da katılmadılar

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