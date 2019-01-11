“Şu andaki tek önceliğim Trabzonspor’un başarısı. 2. yarıda takımımızı en iyi yere nasıl getireceğimizi düşünüyorum. Avrupa’ya gidersem de helallik alarak ayrılmak isterim.”

Trabzonspor'un Antalya kampında dün söz kaptanlardaydı... Basının karşısına çıkan Yusuf Yazıcı, transfer tekliflerine kapıyı kapatarak, "Şu andaki önceliğim Trabzonspor'un başarısı. İkinci yarıda takımımızı en iyi yere nasıl getireceğimizi düşünüyorum" dedi. Genç yıldız, ileride şartlar oluşursa Trabzonspor'u Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek istediğini de dile getirerek, "Transfer olacaksam taraftarın helalliğini alarak ayrılmak istiyorum. Avrupa'da en iyi takımlarda oynamak isterim" şeklinde konuştu.



GENÇLER HIRSLI



Bordo - mavili takımda kaptanlık yapmanın büyük bir gurur olduğunu da vurgulayan Yusuf, "Trabzonspor bir kulüpten daha fazlası. Mahallede, dolmuşta herkes Trabzonspor'u yaşar. Bundan sonra daha ağır başlı ve sorumluluklarının bilincinde olan bir Yusuf Yazıcı göreceksiniz" ifadelerini kullandı. Kampa 19 genç götürülmesini de değerlendiren Yazıcı, "Genç arkadaşlarımız adına yönetime ve Ünal hocaya teşekkür etmek istiyorum. İnanıyorum ki Trabzonspor'a uzun zaman hizmet edecekler. Çok hırslılar" yorumunu yaptı.



KAYBETMEYİ SEVMEM



Yusuf ile birlikte basın toplantısına katılan ikinci kaptan Joao Pereira, sahada sinirli ve kavgacı görünmesinin hırsından kaynaklandığını söyledi. İşte Portekizli futbolcudan satır başları:



Kaybetmekten nefret ediyorum. Bunun için sahada agresif olabiliyorum.

Gerçek hayatta böyle biri değilim. Eğlenmeyi severim.

Gençler için hazırlık kampı bir fırsat. Onlara tavsiyem sıkı çalışmaları.

Şu an ligde ikinciyiz ama diğer takımlarla aynı puanı paylaşıyoruz. Adım adım gitmeliyiz.

Bu şehir kazandığı kupalarla herkesi şaşırtmış bir şehir. Tabi ki şampiyon olmak istiyoruz.

Kadromuz şampiyonluk için yeterli.

Düzgün bir insansanız taraftarın sizi sevmesi normal.



20 YAŞINDA GENÇLER VATAN BEKLİYOR



Teknik direktör Ünal Karaman da kampta basın mensupları ile sohbet etti.



20 yaşında çocuklar vatan bekliyor. Ben 18-19 yaşında A Milli Takım forması giydim. Genç oyuncuları küçük görmeye gerek yok.

Transfer yasağı olmasaydı bile yine gençleri getirecektik.

Benim oyuncularım önce insanın gözüne bakarlar. Öyle yalandan tokalaşırken de böyle yürekleri çapraz atmaz.

Şampiyonluk uzun vadeli planlama işi.

Maç maç gideceğiz.

Bize inananlar bizi nereye taşırsa orada olacağız. Ama finalde bayrağı kim sallasın derseniz, elbette ben sallamak isterim.

Sosa iyi insan, iyi kaptan. İyi da çalışıyor. İyileşirse oynar, iyileşmezse iyileşene kadar bekleriz