Hayrettin Hacısalihoğlu: Burak Yılmaz, Onur ve Olcay ile yeni sözleşme imzalayacağız

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, aralık ayında yapılacak olan seçimlerde başkan adaylığını asla düşünmediğini söyledi.

Hacısalihoğlu, "Gönlüm kırık, kendimi üzgün ve yorgunum his ediyorum. Devam edip, etmeme konusunda da tereddüt içindeyim. Şu anki gidişata bir zarar vermemek için çok net bir açıklama yapmayım ama olmamayı düşünüyorum" dedi.

Trabzonspor Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, kazanma hırsını sahaya yansıtan bir ekip ruhuna sahip olduklarını belirterek, "Şampiyonluk bu dönemde söylenmesi çok doğru değil. Trabzonspor'un hayrına bir iş olmaz. Bir şartlanma oluşturabilir. Trabzonspor'da çabuk beklenti oluşturabilir. Bu yıl için hedef zirvede olmak gelecek yılın en azından iskeletini oluşturmak. Mümkünse eksiklerini devre arasında veya sezonda sonunda tamamlayarak daha iddialı ve oturmuş bir kadroyla zirveye oynamak. Bugünkü şartlara göre Trabzonspor bunu uyguluyor. Kazanmayı arzu eden iddialı, taraftara umut veren bir kadro ile maçlarda mücadelesini sürdürüyor. Beklenenden daha üst düzey başarılar oldu. Beklenende kötü neticeler ve hayal kırıklıkları yaşandı. Bu futbolun içinde var belkide futbolun heyecanı da buradan geliyor. Trabzonspor bu sezon oynadığı bütün maçlarda galibiyeti arzulayan ve kazanma hırsını sahaya yansıtan bir ekip ruhu verdi. Bu da taraftarı ve camiayıy memnun eden bir durum" ifadelerini kullandı.



"TRABZONSPOR'UN KURTULUŞU GERİ DÖNÜŞÜMSÜZ KAYNAK BULMAKTAN GEÇİYOR"

Trabzonspor'un kurtuluşunun geri dönüşümsüz kaynak bulmaktan geçtiğini belirten Hacısalihoğlu, "Sıfir gelir ve bir hayli yüksek borç miktarı ve zamanlı ödenmesi gereken borçlar. Ödenmezse lisans çıkartılamıyor. Ödenmese lisanslar tescil edilemiyor. Bunlar olmazsa ligde mücadele etme şansın kalmıyor. Trabzonspor bu süreçte ise çok arzu etmese de bir mecburiyetten borçlarını kredi ile ödüyor. Döviz olan borçlarını Türk Lirası'na çevirmeye çalışıyor. Trabzonspor'un kurtuluşu geri dönüşümsüz kaynak bulmaktır. Özellikle son dönemde dövizde yaşanan artış bu planlamayı bir parça geciktirdi. Bir mecburiyet olan kaynak bulma projelerini hayata geçirmekte aksamalar oldu. Kısa sürede bunlar yeniden hayata geçirilip, Trabzonspor'un daha huzurlu önünü gören bir ortamda mücadele etmesini sağlayacak. Projeleri kamuoyu ile paylaşır" şeklinde konuştu.



"EKONOMİK OLARAK HUZURA KAVUŞMADIKTAN SONRA SPORTİF OLARAK BAŞARI YAKALAMANIZ MÜMKÜN DEĞİL"

Hacısalihoğlu, bir çok kampanya ile yardım ve destek beklendiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Ancak istenen netice alınamadı. Netice alınamamasına bir takım neticeler ve sebepler gösterilebilir ama böyle bir girişim yapılmasaydı büyük tenkitler olacaktı. Yardım kampanyası olsaydı biz şöyle yapardık, böyle yapardık diye söylemler olacaktı. Şimdi insanlar gerçeklerle daha çok yüzleşti. Gerçekleri daha iyi anladı. Maalesef bundan beklenen destek ve netice görülemedi. Bu kampanyadan gereken destek alınamadı diye Trabzonspor'un mücadelesinden vazgeçme gibi bir durumu söz konusu değil. Mücadelesine devam edecek. Ekonomik olarak huzura kavuşmadıktan sonra sportif olarak başarıyı yakalamanız. O seviyede mücadele etmeniz mümkün değildir. Trabzonspor veya başka bir kulüp başarı istiyorsa öncelikli olarak ekonomisini düzeltmesi gerekiyor."



"ASLA BAŞKAN ADAYLIĞIM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Trabzonspor Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, aralık ayında yapılacak olan Trabzonspor seçimlerinde kesinlikle başkan adaylığının söz konusu olmadığını belirterek, "Net bir şekilde söylemem gerekirse asla başkan adaylığım diye bir şey söz konusu değil. Ben başkan adayı değilim. Ahmet Ağaoğlu çok sevdiğim bir arkadaşımız. Çokta başarılı bir şekilde bu işi yürütüyor. Sadece ben destek olurum. Kendimin devam edip etmeme konusuna gelince, çok tereddüt içindeyim. Şu anki gidişata bir zarar vermemek için çok net bir açıklama yapmayım ama olmamayı düşünüyorum. Şartlar ve gelişmeler neyi gösterir zamanla netleşir. Her zaman yokuz diyoruz ama sonra bir mecburiyet oluyor. Hakikaten gönlüm kırık, kendim üzgün ve yorgunum" diye konuştu.



"BU KULÜBE KÜSMEM VE DARILMAM MÜMKÜN DEĞİL"

Trabzonspor'a küsmesinin ve dargın olması diye bir şeyin söz konusu olamayacağını ifade eden Hacısalihoğlu, "Herkese eşit davrandığımı iddia etmem davranmamda. Trabzonspor sevenlere, menfaatini ön planda tutanlara farklı davranırım. Düşünmeyenlere farklı davranırım. Trabzonspor, Trabzon'un en büyük kurumu. Sporla ilgili insanların buradan çok büyük beklentileri var. Sadece başarı beklenmiyor. İş bekleniyor, aş bekleniyor. Bunlardan dikkate alınanlar var. Arzu ettiklerine kavuşanlar var kavuşamayanlar var. Bu nedenle alınganlıklar ve kırılganlıklar oluyor. Hayrettin Hacısalihoğlu asla kendisi için bir şey düşünmez. Her yaptığı Trabzonspor'un menfaatinedir. Öyle düşünerek yaparım. Yanlışı-doğrusu kamuoyunun takdiri. Yaptıklarım insanlara doğru gelir yanlış gelir. Yönetimdeki arkadaşlarla bir sorunumuz yok. Başkan ve diğer arkadaşlarım çok ilgililer. Bana çok sevgi gösteren insanlar. Gerçeği yansıtmayan ve adil olmayan yorumlar, davranışlar ve sözler var. Bir insanın bunları uzun süre taşıması mümkün değil. Ben sadece Trabzonspor için bir şeyler yapmaya çalışırken, haksızlığa uğramak zor geliyor. Belki yaşımızın ilerlemiş olmasıyla da kaldıramıyor insan. Yoksa kimisiyle ne dargınlığım ve kırgınlığım var. Ben çok ufak yaşta bu kulüpte yönetici oldum ve her zamanda aktif görevlerde yer aldım. Bu kulübe darılmam, küsmem mümkün değil. Kişisel olarak bakmamak lazım. Gelişmeler insanı yoruyor" dedi.



"SAHTE ÜRÜNLERLE VE SAĞLIKSIZ GIDALARLA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Stadyum etrafında satışa sunulan sahte ürünler ve sağlıksız gıdalarla ilgili olarak ise çalışma başlattıklarını belirten Hacısalihoğlu, "Türkiye'de bir çok sahte ürünler çeşitli mağazalarda satılıyor ve internet kanalıyla satışı yapılıyor. Trabzonspor'un bunları mutlaka önlemesi lazım. Bunun içinde herkesin yardımı gerekiyor. Bu tip ürünlerin satışıyla ilgili olarak ise kulübü uyaracak. Trabzonspor'un sermayesi ilgi ve sevgidir. Biz burada araba üretmiyoruz. Telefon, televizyon üretmiyoruz. Burada sadece ilgi üretiyoruz. Emniyet Müdürlüğü'nden, vergi dairesinde ve belediyeden yardım istedik. Bugünkü çağ uymayan şekilde gıda satışları var. Hem de sahte forma satışları var. Oysa orada TS Clup mağazası var. Vatandaşlarımız ucuzdu, pahalıydı hesabı yapmadan bu tip haksız ve Trabzonspor'a zarar verecek şeylere önlem alacaklar. Sahte ürünlerle mücadele ve stat etrafını Trabzonspor'a yakışır, çağdaş hale dönüştürmek, yasal olmayan satışları önlemek. Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil. Aynı zamanda sosyal sorumluluk projeleri üretip, bunlara sahip çıkan bir kulüptür" açıklamasında bulundu.



"BURAK YILMAZ, ONUR VE OLCAY ŞAHAN İLE YENİ SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Döviz kurunun sabitlenmesi nedeniyle Burak Yılmaz, Onur Kıvrak ve Olcay Şahan ile yeni bir sözleşme yapacaklarını belirten Hacısalihoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Başkanımız Ahmet Ağaoğlu geçtiğimiz gün bu oyuncularımızla bir görüşme yaptı. Bu anlamda belkide Türkiye'de ilk kulüp olarak bir mutabakata vardı. Sözleşmeleri bu hafta içinde yapılacak ve Trabzonspor o konuda da bir adım atmış olacak. Bu sadece 3 oyuncuyla ilgili değil. Mutlaka yabancı oyunculara da bir düzenleme ve iyileştirme yapmak gerekiyor. Trabzonspor'un bütçesi bunları karşılayacak durumda değil. Sonuçta bunlar bütün kulübe, camiaya, taraftara ve hatta oyunculara yansıyan bir kriz oluşturuyor. O nedenle bu düzenlemeyi kısa zamanda yapmak mecburiyetindeyiz."