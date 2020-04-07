07 Nisan 2020, Salı

TFF 2. LİG

Yeni hayali Süper Lig

Yeni hayali Süper Lig
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 07.04.2020

Siyah-beyazlı ekipte futbolcu olarak iki kupa kaldıran Uluç, “1. Lig’e çıktığımız günleri özlüyorum. Altay’da Süper Lig apoletli bir sportif direktör olacağım” dedi.

Altay'ın sportif direktörü Murat Uluç, kariyerine yeni bir başarı daha eklemek istiyor. Siyah-beyazlı ekiple futbolcu olarak iki kupa kazanan Uluç, yeni hedefinin Süper Lig olduğunu söyledi. Altay'ı 3. Lig'den 1. Lig'e taşıdıkları eski günleri özlediğini ifade eden sportif direktör Uluç, "Gümüşhane, Kütahya ve Sakarya ile oynadığımız maçlarda attığım goller unutulmazlar arasında. Altay'da, Süper Lig apoletli bir sportif direktör unvanı kazanmak istiyorum" diye konuştu. Salgın öncesinde takım olarak güzel bir hava yakaladıklarının altını çizen Uluç, "Böyle bir durum yaşanmasını kimse istemezdi ama ligler başladığı zaman biz de kaldığımız yerden devam edeceğiz. Herkes futbolun devam etmesini ve liglerin bitmesini istiyor. ve de maçların bir şekilde tamamlanması gerektiği yönünde görüş belirtti. Gidişat mayıs sonu veya haziran başında maçların oynanacağı yönünde. Liglerin mutlaka tamamlanması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'DAHA GÜÇLÜ DÖNECEĞIZ'
Altay, sosyal medyada 'evde kal' paylaşımlarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, taraftarların lisanslı ürünlerle çektiği ve gönderdiği fotoğrafları paylaştı. Altay'ın Portekizli golcüsü Paixao ise, "Evimde kalıyorum. Koronavirüse karşı birlik olacağız. Bu işi burada bitmedi, daha güçlü geri döneceğiz" mesajını verdi.
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