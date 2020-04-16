16 Nisan 2020, Perşembe

TFF 2. LİG

En güçlüsüyüz

En güçlüsüyüz
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

2. Lig 'ta Manisa FK'da Sinan Kurumuş, playoff'tan 1. Lig'e çıkacaklarını söyledi.

2. Lig 'ta Manisa FK'da Sinan Kurumuş, playoff'tan 1. Lig'e çıkacaklarını söyledi. 25 yaşındaki santrfor, "Lige inanılmaz iyi başladık, Kırklareli maçıyla başlayan kötü bir gidişat oldu. Artık gerçekçi olmak gerekirse playoff'tan çıkacağız. Play-oflların en güçlü aday biziz" yorumunu yaptı.
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