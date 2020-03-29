29 Mart 2020, Pazar

TFF 2. LİG

Alkışlar İlyas’a

Alkışlar İlyas’a
TFF 2. LİG
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Giriş Tarihi: 29.03.2020

2. Lig'de forması giyen İlyas Kubilay Yavuz, koronavirüs nedeniyle geçimini sağlayamayan ailelere yardım ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun şarkıcı Haluk Levent'in başlattığı "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediği öğrenildi

2. Lig'de forması giyen İlyas Kubilay Yavuz, koronavirüs nedeniyle geçimini sağlayamayan ailelere yardım ediyor. 26 yaşındaki futbolcunun şarkıcı Haluk Levent'in başlattığı "Dayanışma Günleri" için 20 ailenin gıda paketi ihtiyacını karşılamak istediği öğrenildi
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