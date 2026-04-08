Eminevim Ümraniyespor-Sakaryaspor maç bilgileri: Saat kaçta ve hangi kanalda?

Trendyol 1. Lig'de düşme hattındaki kritik derbi! 39 puanla 16. sırada bulunan Eminevim Ümraniyespor ile 33 puanla 18. sıradaki Sakaryaspor, ligde kalma mücadelesinde karşı karşıya geliyor. Sakaryaspor için bu maç adeta final niteliğinde; kazanmadan puan alamazlarsa küme düşme tehlikesi daha da artacak. Ümraniyespor ise evinde alacağı galibiyetle rahat nefes almak ve tehlikeli bölgeden tamamen kurtulmak istiyor. Sezonun son haftalarına girilirken her iki takım için de hayati önem taşıyan bu mücadele, saha içinde ve tribünlerde büyük bir gerilim vaat ediyor. Maçın tarihi, saati ve yayın bilgileri hberimizde.