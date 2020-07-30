31 Temmuz 2020, Cuma

TFF 1. LİG

Adana Demirspor 6-7 Fatih Karagümrük | MAÇ SONUCU

Süper Lig'e yükselen son takım belli oldu
TFF 1. LİG
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 30.07.2020

TFF 1. Lig'de Hatayspor ve BŞB Erzurumspor'un ardından 'e yükselen son takım da belli oldu. , Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan play-off finalinde 'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 7-6 mağlup edip tam 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi.

Ankara Eryaman Stadı'nda oynanan TFF 1. Lig play-off finalinde , 'ü 2-1 mağlup ederek Hatayspor ve BŞB Erzurumspor'un ardından 'e yükselen son takım oldu.

Maçın ilk yarısını Karagümrük, Çağrı Ortakaya'nın 40. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda baskısını artıran Adana Demirspor, 69'da Pa Dibba ile skor eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar ve uzatma anlarında başka gol olmayınca maç seri penaltı atışlarına gitti. Penaltılarda rakibine 6-5'lİk üstünlük kuran Karagümrük, adını Süper Lig'e yazdıran taraf oldu.

Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

36 YILLIK HASRET SONA ERDİ!

Adana Demirspor'u saf dışı bırakarak Süper Lig biletini alan Fatih Karagümrük, 36 yıllık hasretine de son verdi. İstanbul temsilcisi, son olarak 1983-1984 sezonunda mücadele ettiği Süper Lig'e geri döndü. Karagümrük kulüp tarihinde 2. kez Süper Lig'de mücadele edecek. Adana Demir'in Süper Lig hasreti ise 26 yıla çıktı.

Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

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