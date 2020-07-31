31 Temmuz 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan ve 120 dakikası 1-1 biten maçı penaltı atışlarıyla Karagümrük 6-5 kazandı. Süper Lig'in son biletini alan Karagümrük'ün taraftarı da şampiyonluğu doyasıya kutladı. İşte o kareler...

Giriş Tarihi: 31.07.2020 00:43 Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 00:44
ABONE OL
  • 1
  • 9
Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

Fatih Karagümrüklü taraftarlar, Adana Demirspor ile Ankara'da oynanan TFF 1. Lig play-off final maçını Vefa Stadı'nda izledi. Takımın 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselmesiyle kırmızı-siyahlılar büyük coşku yaşadı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 9
Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

TFF 1. Lig play-off finalinde Adana Demirspor ile Fatih Karagümrük Ankara Eryaman Stadyumu'nda karşılaşırken, heyecan İstanbul'da da yaşandı. Karagümrüklü taraftarlar, finali Vefa Stadyumu'nda kurulan dev ekranda takip etti. Sabah saatlerinden itibaren maçın heyecanını semtte yaşayan kırmızı-siyahlı taraftarlar, müsabakanın başlamasıyla birlikte statta ayrılan yerleri tamamen doldurdu.

  • 3
  • 9
Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

Yüzlerce taraftar da müsabakayı dışarıdan takip etti. Karşılaşmayı penaltılar sonucunda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkarken, taraftalar da Vefa Stadyumu'nda büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile tezahüratlarla ve meşalelerle Süper Lig'i kutladı.

  • 4
  • 9
Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

Karagümrüklü taraftar daha sonra Fevzi Paşa Caddesi'nde play-off şampiyonluğunu doyasıya kutladı.

  • 5
  • 9
Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör