Karagümrük gerçekten yanıyor! Maç sonu büyük coşku...

Yüzlerce taraftar da müsabakayı dışarıdan takip etti. Karşılaşmayı penaltılar sonucunda 6-5 kazanan Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra Süper Lig'e çıkarken, taraftalar da Vefa Stadyumu'nda büyük coşku yaşadı. Taraftarlar, maçın bitiş düdüğü ile tezahüratlarla ve meşalelerle Süper Lig'i kutladı.