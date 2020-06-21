21 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 1. LİG
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Giriş Tarihi: 21.06.2020

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen yeniden başladı. Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri de ile arasında oynanacak. İki takımın da Play-off hedefi bulunuyor. Maç öncesinde taraftarlar tüm detayları araştırıyor. Peki, Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Yeniden başlayan 'in formda takımlarından ve bu akşam oynanacak maç ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maç performansıyla göz dolduran Ümraniyespor 5 maç sonunda 1 yenilgi ile ilerlerken, Fath Karagümrük 5 maçtır hiç mağlup olmadı. İki takımında play-off hedefi bulunuyor.

ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı 17:30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.

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