21 Haziran 2020, Pazar
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Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen TFF 1. Lig yeniden başladı. Haftanın en heyecanlı karşılaşmalarından biri de Ümraniyespor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak. İki takımın da Play-off hedefi bulunuyor. Maç öncesinde taraftarlar tüm detayları araştırıyor. Peki, Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Yeniden başlayan TFF 1. Lig'in formda takımlarından Ümraniyespor ve Fatih Karagümrük bu akşam oynanacak maç ile kozlarını paylaşacak. Son 5 maç performansıyla göz dolduran Ümraniyespor 5 maç sonunda 1 yenilgi ile ilerlerken, Fath Karagümrük 5 maçtır hiç mağlup olmadı. İki takımında play-off hedefi bulunuyor.
ÜMRANİYESPOR-FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor-Fatih Karagümrük maçı 17:30'da beIN Sports MAX 1'de canlı yayınlanacak.
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