Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

TFF 1. Lig play-off final maçında Fatih Karagümrük, Adana Demirspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 7-6 mağlup edip tam 36 yıl sonra Süper Lig'e yükseldi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan takımları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

''Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum.''

Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum. pic.twitter.com/FStej3u8IS — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 30, 2020

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