31 Temmuz 2020, Cuma

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Başkan Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Başkan Erdoğan'dan Süper Lig'e yükselen takımlara tebrik
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Güncelleme Tarihi: 31.07.2020 Giriş Tarihi: 31.07.2020

1. Lig play-off final maçında , 'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 7-6 mağlup edip tam 36 yıl sonra 'e yükseldi. Türkiye Cumhurbaşkanı , maçın ardından Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan takımları tebrik etti.

Cumhurbaşkanı , 'e yükselen , Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve 'ü tebrik etti.

Erdoğan sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

''Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen Şampiyon Hatayspor, BB Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum.''

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