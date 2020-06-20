21 Haziran 2020, Pazar

TFF 1. LİG

TFF. 1 Lig: Balıkesirspor 0-1 Menemenspor | MAÇ SONUCU

Balıkesirspor evinde kayıp
TFF 1. LİG
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.06.2020

1. Lig'in 29. haftasında Menemenspor, deplasmanda 'u 76. dakikada 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederek bu sezonki 10. galibiyetini aldı.

Maçtan dakikalar

7. dakikada gelişen Menemenspor atağında 'nın şutu kale direğinin dibinden auta çıktı.

24. dakikada , korner atışını Berat Aydoğdu ile kullandı. Ceza sahası içine gönderilen topa Mrsic sert vurdu ancak top az farkla auta çıktı.

32. dakikada gelişen Menemenpor atağında ceza sahası içine ortalanan topa röveşata bir vuruş yaptı. Bu pozisyonda kaleci Atilla Özmen, topu çizgi üzerinde tutmayı başardı.

38. dakikada Menemenspor'un kazandığı serbest atışı Taşkın Çalış kullandı. Taşkın'ın sert şutu kale direğine çarparak auta gitti.

44. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Otoo'un ceza sahası içine gönderdiği topta Aly Malle şutunu çekti, defansa çarpan top kaleci Selmani'de kaldı.

49. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mustafa Çeçenoğlu ceza sahası içinde Mehmet Boztepe'ye pasını gönderdi. Bu futbolcunun müsait pozisyonda şutunda kaleci Atilla gole izin vermedi.

60. dakikada gelişen Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ceza sahasına yaptığı ortaya Samed Ali Kaya kafayla vurdu, top az farkla dışarı çıktı.

70. dakikada gelişen Balıkesirspor atağında Anıl'ın pası ile ceza sahasına giren Celal Emir Dede'nin şutu yandan auta çıktı.

76. dakikada Menemenspor atağında Mehmet Boztepe'nin ortasına kafayla vurdu. Kaleci Atilla'nın bu pozisyonda müdahalesi yeterli olmadı ve konuk ekip öne geçti. 0-1

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

TFF 1. LİG HABERLERİ
Erzurumspor son nefeste Erzurumspor son nefeste
Bursaspor'a zirve yarışında ağır darbe Bursaspor'a zirve yarışında ağır darbe
Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı? Altay-Akhisarspor maçı oynanacak mı?
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör