Ücretsiz sunduğu kaliteli oyunlarla gündeme gelen Epic Games'ten müjdeli haber geldi. Football Manager 2020 (FM 20) ve Watch Dogs 2 Epic Games tarafından ücretsiz sunuluyor.

Haftalık olarak ücretsiz oyun sunan Epic Games, bu hafta dünyaca ünlü iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz sundu. Football Manager 2020 (FM 20) ve Watch Dogs 2'yi kütüphaneye ekleyerek indirebilirsiniz.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 20) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit

İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or AMD Athlon 64 – 2.2 GHz +

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6120 @ 3.5 GHz or better

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ile birlikte veya AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM ile birlikte veya daha iyi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu son sürücüler

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)

İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8120 @ 3.9 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 3GB VRAM ile birlikte veya daha iyisi

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 27 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu son sürücüler

