18 Eylül 2020, Cuma

TEKNOLOJİ

Oyunseverlere müjde! Epic Games'te Football Manager 2020 (FM 20) ve Watch Dogs 2 ücretsiz oldu!

FM 20 ve Watch Dogs 2 ücretsiz oldu!
TEKNOLOJİ
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Güncelleme Tarihi: 18.09.2020 Giriş Tarihi: 18.09.2020

Ücretsiz sunduğu kaliteli oyunlarla gündeme gelen 'ten müjdeli haber geldi. 2020 (FM 20) ve 2 Epic Games tarafından ücretsiz sunuluyor.

Haftalık olarak ücretsiz oyun sunan , bu hafta dünyaca ünlü iki oyunu kullanıcılarına ücretsiz sundu. 2020 (FM 20) ve 2'yi kütüphaneye ekleyerek indirebilirsiniz.

FOOTBALL MANAGER 2020 (FM 20) SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7 (SP1), 8/8.1, 10 (Update 1803/April 2018 or later) – 64-bit
İşlemci: Intel Pentium 4 (64-bit), Intel Core 2 or Athlon 64 – 2.2 GHz +
Bellek: 2 GB
: Intel GMA X4500, NVIDIA GeForce 9600M GT or AMD/ATI Mobility Radeon HD 3650 – 256MB VRAM
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 7 GB kullanılabilir alan

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

WATCH DOGS 2 SİSTEM GEREKSİNİMİ

MİNİMUM:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i5 2400s @ 2.5 GHz, AMD FX 6120 @ 3.5 GHz or better
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 660 2 GB VRAM ile birlikte veya AMD Radeon HD 7870 2 GB VRAM ile birlikte veya daha iyi
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
: DirectX uyumlu son sürücüler

ÖNERİLEN:

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10 (64bit)
İşlemci: Intel Core i5 3470 @ 3.2 GHz, AMD FX 8120 @ 3.9 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 780 | AMD Radeon R9 290 3GB VRAM ile birlikte veya daha iyisi
Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı
Depolama: 27 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu son sürücüler

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