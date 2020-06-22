22 Haziran 2020, Pazartesi

TEKNOLOJİ

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkıyor! Resmen duyuruldu!

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkıyor!
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 22.06.2020

Oyunseverlerin ilk oyununu oldukça beğendiği 'in geliştiricisi müjdeyi verdi. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 çıkıyor.

Sevilen nişancı oyunu oyunseverler tarafından çok beğenildi. CI Games'in başkanı Marek Tyminski, popüler keskin nişancı serisinin yeni oyunu PC için duyurdu. Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sonbahar aylarında , PS4 ve PC oyuncularıyla buluşacak.
Sniper Ghost Warrior Contracts geçtiğimiz yıl Xbox One, PS4 ve PC için piyasaya çıkmıştı ve oyunculara geniş, açık uçlu haritalarda sürükleyici bir tek oyunculu hikaye sundu. Geliştiricinin, yeni oyunu farklı bir hikaye ve yeni özelliklerle geliştirmesi bekleniyor.
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