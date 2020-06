Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? İşte yeni tarih...

Tüm dünyanın merakla beklediği PlayStation 5 tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. Sony Playstation 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.

See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd