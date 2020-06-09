Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? İşte yeni tarih...
Oyunseverlerin büyük merakla beklediği Sony Playstation 5 normal şartlarda 4 Haziran'da tanılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan gerilimli dönemden dolayı tarih ertelendi. Peki, Playstation 5 ne zaman tanıtılacak?
Tüm dünyanın merakla beklediği PlayStation 5 tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak ABD'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. Sony Playstation 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.
PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN TANITILACAK?
Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.
See you Thursday, June 11 at 1:00pm Pacific time (9:00pm BST) for a look at the future of gaming on #PS5: https://t.co/9XJkXYProo pic.twitter.com/8EoN34UPdd— PlayStation (@PlayStation) June 8, 2020
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