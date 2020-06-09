09 Haziran 2020, Salı

TEKNOLOJİ

Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? İşte yeni tarih...

Playstation 5 ne zaman tanıtılacak? İşte yeni tarih...
TEKNOLOJİ
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Giriş Tarihi: 09.06.2020

Oyunseverlerin büyük merakla beklediği 5 normal şartlarda 4 Haziran'da tanılacaktı. Ancak 'de yaşanan gerilimli dönemden dolayı tarih ertelendi. Peki, ne zaman tanıtılacak?

Tüm dünyanın merakla beklediği tüm detaylarıyla beraber 4 Haziran tarihinde tanıtılacaktı. Ancak 'de yaşanan olaylar nedeniyle etkinlik ertelendi. 5'in tanıtılacağı tarihi sosyal medyadan yaptığı paylaşımla açıkladı.

PLAYSTATİON 5 NE ZAMAN TANITILACAK?

Yapılan paylaşımda 11 Haziran tarihinde (Türkiye saati ile 23:00) Playstation 5'in tanıtılacağı açıklandı. Yapılacak etkinlikte tüm detaylarıyla yeni konsolun tanıtılacağı ve oyunlar hakkında bilgi verileceği düşünülüyor.

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