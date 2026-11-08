Beşiktaş, Gençlerbirliği engelini rahat geçti! 3 puanı 3 golle aldı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Dusan Vlahovic'in iki golle yıldızlaştığı mücadelede Ernest Poku da skora katkı sağladı. Siyah-beyazlılar puanını 22'ye yükseltti.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan mücadelede siyah-beyazlılar, rakibini 3-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 20 ve 45. dakikalarda Dusan Vlahovic, 85. dakikada ise Ernest Poku kaydetti.

VLAHOVIC'TEN İKİ GOL

Beşiktaş'ın yıldız golcüsü Dusan Vlahovic, Gençlerbirliği karşısında attığı iki golle galibiyetin mimarlarından biri oldu. Vlahovic'in gollerinde asistleri Belçikalı yıldız Leandro Trossard yaptı.

GENÇLERBİRLİĞİ 10 KİŞİ KALDI

Konuk ekip Gençlerbirliği'nde Metehan Baltacı, karşılaşmanın 22. dakikasında ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

ORKUN KÖKÇÜ CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Beşiktaş'ta ise Orkun Kökçü, mücadelenin 54. dakikasında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

BEŞİKTAŞ 22 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 22'ye yükselterek haftayı dördüncü sırada tamamladı. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN SIRADAKİ RAKİBİ KONYASPOR

Milli aranın ardından Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in gelecek haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.



MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Celtic karşılaşmasına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı futbol takımı, Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmaya Alexander Nübel, Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı, Leandro Trossard ve Dusan Vlahovic ilk 11'iyle başladı.

Beşiktaş'ın yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Kartal Kayra Yılmaz, Hyeon-gyu Oh, Kassoum Ouattara, Junior Olaitan, Ernest Poku, Vaclav Cerny, Taylan Bulut, Tiago Djalo ve Semih Kılıçsoy yer aldı.

İtalyan teknik adam, Avrupa Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda oynanan ve 3-2 kaybedilen Celtic mücadelesine göre 5 değişikliğe gitti.

Vincenzo Italiano, sol bekte Ouattara'nın yerine Rıdvan Yılmaz'ı görevlendirdi.

İskoç ekibine karşı süre alan ve 1 gol kaydeden kaptan Orkun Kökçü, Olaitan'ın yerine ilk 11'e dönerken, Cerny'nin yerine ise İlhan Fakılı maça başladı.

48 yaşındaki çalıştırıcı, Poku ve Oh'un yerine ise formayı Ndidi ve Vlahovic'e teslim etti.

ORKUN KÖKÇÜ 5 MAÇ SONRA İLK 11'DE

Beşiktaş'ın kaptanı Orkun Kökçü, 5 maç sonra ilk 11'e döndü.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim mücadelesinde sakatlanan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, Süper Lig'de Trabzonspor, İstanbul Başakşehir ve Kasımpaşa; Avrupa'da ise Crystal Palace'a karşı formasından uzak kaldı.

Üst üste 4 maçta forma giyemeyen Orkun, Celtic karşılaşmasında son bölümde oyuna dahil olup 1 gol kaydetti.

Milli futbolcu, Gençlerbirliği mücadelesiyle ilk 11'deki yerini aldı.

KAPTAN ORKUN KÖKÇÜ, MAHMUT EFE İLE BULUŞTU

Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü, Gençlerbirliği karşılaşması öncesinde kanser tedavisi gören 11 yaşındaki Mahmut Efe ile bir araya geldi.

Orkun Kökçü ile tanışma hayalini gerçekleştiren Mahmut Efe, ısınma sırasında Orkun Kökçü ile buluştu ve kısa bir süre top oynadı.

Milli futbolcu, özel buluşmada Mahmut Efe'ye imzalı formasını hediye ederken, ikili daha sonra taraftara tezahürat yaptırdı.

Ayrıca Mahmut Efe ve ailesi mücadeleyi locadan takip etti.

10 KASIM UNUTULMADI

Beşiktaşlı futbolcular, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 88. yılı dolayısıyla ısınma bölümüne 10 Kasım tişörtleriyle çıktı.

Siyah-beyazlı oyuncular, ısınma bölümünde Atatürk silüetinin olduğu siyah tişörtlerle yer aldı.

Karşılaşma öncesinde de Tüpraş Stadı'nda 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

TARAFTARA DERBİ UYARISI

Beşiktaş-Gençlerbirliği mücadelesinin öncesinde Tüpraş Stadı'nda taraftarlara derbi uyarısı yapıldı.

Maç öncesi gerçekleştirilen anonsta, Süper Lig'in 13. haftasında Dolmabahçe'de oynanacak Galatasaray derbisinde tribünlerin ceza almaması için küfürlü ve kötü tezahüratlar yapılmaması istendi.