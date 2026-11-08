Beşiktaş'ta sarı kart gören Orkun Kökçü cezalı duruma düştü!
Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesinde sahasında Gençlerbirliği'ni konuk eden Beşiktaş'ta kaptan Orkun Kökçü gördüğü kart sonrası cezalı duruma düştü.
Beşiktaş, Süper Lig'in 11. haftasında Dolmabahçe'de Gençlerbirliği'ni ağırladı.
Atilla Karaoğlan'ın düdük çaldığı mücadelenin 54. dakikasında girdiği ikili mücadelede rakibinin şortunu çeken Orkun Kökçü sarı kart gördü.
Milli yıldız, bu kartın ardından cezalı duruma düştü. Orkun, milli aranın ardından Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Konyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek.