Fenerbahçe'den Çorum'da farklı galibiyet! Emre Belözoğlu ilk maçında 5 golle kazandı

Emre Belözoğlu yönetiminde 5,5 yıl sonra ilk maçına çıkan Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK'yı deplasmanda 5-0 mağlup etti. Greenwood ve İrfan Can Kahveci'nin ikişer golle yıldızlaştığı sarı-lacivertliler, iki haftalık galibiyet hasretini sona erdirdi.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Arca Çorum FK'yı 5-0 mağlup ederek iki haftalık galibiyet hasretine son verdi. Emre Belözoğlu yönetiminde ilk maçına çıkan sarı-lacivertliler, Çorum deplasmanında etkili bir performans sergiledi.

GREENWOOD VE İRFAN CAN'DAN İKİŞER GOL

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 12 ve 63. dakikalarda Mason Greenwood, 21 ve 56. dakikalarda İrfan Can Kahveci ve 74. dakikada Oğuz Aydın kaydetti.

İki yıldızın ikişer golle öne çıktığı mücadelede sarı-lacivertliler, rakibi karşısında farklı bir galibiyete imza attı.

FENERBAHÇE 19 PUANA YÜKSELDİ

Bu sonuçla birlikte Galatasaray ve Göztepe mağlubiyetlerinin ardından yeniden kazanan Fenerbahçe, puanını 19'a yükseltti. Arca Çorum FK ise 16 puanda kaldı.

FENERBAHÇE'NİN SIRADAKİ RAKİBİ KOCAELİSPOR

Milli aranın ardından Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü sahasında Kocaelispor'u konuk edecek.

Arca Çorum FK ise 23 Kasım Pazartesi günü İstanbul Başakşehir FK deplasmanında puan mücadelesi verecek.

MAÇTAN NOTLAR

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Arca Çorum FK ile karşılaşan Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, takımın başındaki ilk maçında son oynanan Liverpool müsabakasına göre kadrosunda 1'i zorunlu olmak üzere 2 değişiklik yaptı.

Belözoğlu, Çorum Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada Liverpool maçında ilk 11'de görevlendirilen Archie Brown'ı cezası nedeniyle oynatamazken, N'Golo Kante'yi yedek soyundurdu.

Genç teknik adam, bu isimlerin yerine Levent Mercan ve Oğuz Aydın'ı ilk 11'de değerlendirdi.

Arca Çorum FK karşısında kalede Ederson görev alırken, savunma dörtlüsü Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Levent Mercan'dan oluştu. Orta alanda İsmail Yüksek ile Matteo Guendouzi yer alırken, hücum hattında Mason Greenwood, İrfan Can Kahveci ve Oğuz Aydın şans buldu. Fenerbahçe'de gol yollarında ise tercih Romelu Lukaku oldu.

Sarı-lacivertlilerde Mert Günok, Yiğit Efe Demir, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Mert Hakan Yandaş, Bartuğ Elmaz, N'Golo Kante, Kerem Aktürkoğlu, Vedat Muric ve Dorgeles Nene ise görev bekledi.

EMRE BELÖZOĞLU, 5,5 YIL SONRA İLK MAÇINA ÇIKTI

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, sarı-lacivertlilerin başında ilk maçına çıktı.

İsmail Kartal'ın görevinden ayrılmasıyla Fenerbahçe'nin başına geçen genç teknik adam, yaklaşık 5,5 yıl aranın ardından yeniden sarı-lacivertli takımı yönetti.

Fenerbahçe ile 1,5 yıllık anlaşma sağlayan 46 yaşındaki çalıştırıcı, 2020-2021 sezonunda Erol Bulut'un teknik direktörlük görevinden ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti.

Söz konusu süreçte sarı-lacivertli ekiple 10 maça çıkan Belözoğlu, 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşamıştı.

Fenerbahçe'de son maçına 15 Mayıs 2021 tarihinde Kayseri deplasmanında çıkan Belözoğlu, uzun bir aradan sonra yeniden kulübedeki yerini aldı.

3 EKSİK

Fenerbahçe, Çorum FK deplasmanında 3 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde cezalı Archie Brown, sakatlığı süren Marco Asensio ve sakatlığını atlatmasına karşın çalışmalarını bireysel sürdüren Nathan Ake, zorlu müsabakada yer alamadı.

ÇORUM İLE İLK MÜSABAKA

Fenerbahçe, tarihinde ilk kez Çorum FK ile karşı karşıya geldi.

Çorum FK, sarı-lacivertlilerin Süper Lig tarihinde karşılaştığı 77. takım oldu.

Fenerbahçeli taraftarlar, Çorum deplasmanında takımını yalnız bırakmadı.

Kendilerine ayrılan bölümün tamamını dolduran sarı-lacivertliler, tezahüratlarla maç öncesinde takımlarına destek oldu.