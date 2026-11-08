Bizi Takip Edin
Bizi Takip Edin

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig 11. hafta maçında kırmızı kart çıktı. İşte o pozisyon...

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin 17. dakikasında sarı kart gören Gençlerbirliği'nden Metehan Baltacı, bu kez 22. dakikada Vlahovic'in formasını çekmesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Konuk ekip oyuncuları bu karar sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

İşte o pozisyon...

Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon - 1

Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır

A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover A Spor'daki tüm haberleri görmek için yapacağın tek şey var! Google Discover Ada veya internet sitesine göre arama yapın aspor.com.tr Tıkla ve kaynak ekle aspor aspor.com.tr
A Spor
UYGULAMALARIMIZI İNDİRİN!
Önceki Haber
Beşiktaş-Gençlerbirliği | CANLI
Beşiktaş-Gençlerbirliği | CANLI
"Bugün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"
Sonraki Haber
"Bugün ne kadar önemli olduğunu biliyoruz"