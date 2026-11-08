Beşiktaş - Gençlerbirliği maçında kırmızı kart! İşte o pozisyon

Beşiktaş ile Gençlerbirliği arasında oynanan Süper Lig 11. hafta maçında kırmızı kart çıktı. İşte o pozisyon...

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş sahasında Gençlerbirliği'ni konuk etti.

Dolmabahçe'de oynanan mücadelenin 17. dakikasında sarı kart gören Gençlerbirliği'nden Metehan Baltacı, bu kez 22. dakikada Vlahovic'in formasını çekmesi sonrası ikinci sarı karttan kırmızı kartla oyun dışına gönderildi. Konuk ekip oyuncuları bu karar sonrası maçın hakemi Atilla Karaoğlan'a tepki gösterdi.

İşte o pozisyon...





Görüntü beIN SPORTS'tan alınmıştır