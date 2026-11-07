Galatasaray-Amed SF | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Amed SF karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler kozlarını paylaşıyor. Ligde oynadığı ilk 10 maçta 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Galatasaray, 25 puanla lider durumda bulunuyor. Amed Sportif Faaliyetler ise ilk 10 haftada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Diyarbakır temsilcisi, deplasmanda kazanarak puanını 26'ya yükseltmeyi ve liderlik koltuğuna oturmayı amaçlıyor.
GALATASARAY-AMED SF MAÇI İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Davinson, Jakobs, Eren, Lemina, Torreira, Yunus, Batrakov, Leao, Barış.
Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Krasniqi, Dellova, Bates, Umut, Raveloson, Gökhan, Furkan, Sabi'a, Diagne, Orban.
GALATASARAY - AMED SF MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Galatasaray ile Amed Sportif Faaliyetler arasındaki Trendyol Süper Lig 11. hafta mücadelesi, 7 Kasım Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Karşılaşma, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanıyor.
Galatasaray, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 10 Kasım'daki ölüm yıldönümü nedeniyle Ulu Önder için hazırlanan özel tişörtlerle ısınmaya çıktı.
🇹🇷 Takımımız ısınmaya, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk için hazırlanan özel tişörtlerle çıktı. ♾️ https://t.co/nDzgirH2D5— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) November 7, 2026
GALATASARAY - AMED SF MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşması, beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
MAÇIN HAKEMİ KİM?
Galatasaray-Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasını Halil Umut Meler yönetiyor. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara yapıyor. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam.