Galatasaray-Amed SF | CANLI (Trendyol Süper Lig 11. hafta)

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında heyecan devam ediyor. Galatasaray, sahasında Amed Sportif Faaliyetler ile karşı karşıya geliyor. Ligde 25 puanla liderlik koltuğunda bulunan sarı-kırmızılılar, taraftarı önünde kazanarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Amed Sportif Faaliyetler ise zorlu deplasmandan galibiyetle ayrılarak liderliği ele geçirmeyi hedefliyor. Galatasaray-Amed SF karşılaşmasını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...