Osimhen isyan etmişti! İşte RAMS Park'ta zeminin son hali

Son dakika Galatasaray haberleri: Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, Amed SK'yı konuk etti. RAMS Park'ta oynanan mücadele öncesi zeminin son hali gündem oldu. (GS spor haberi)

Galatasaray'ın Amed SK ile oynayacağı maç öncesinde RAMS Park'ın zemini dikkat çekti. Sarı-kırmızılıların Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada da saha zemini tartışma konusu olmuştu. O maçta zemine takılan Victor Osimhen, yaşadığı sakatlık sonrası dizinden ameliyat olmuştu.

OSIMHEN SAKATLANMIŞTI

Galatasaray'ın Stuttgart ile oynadığı karşılaşmada saha zemininin bozukluğu tartışma konusu olmuştu. Mücadele sırasında zemine takılan Victor Osimhen, yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle dizinden ameliyat olmak zorunda kalmıştı.

İŞTE RAMS PARK'TA ZEMİNİN SON HALİ