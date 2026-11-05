Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!
Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu. İşte 11 haftada görev yapacak hakemler...
Süper Lig'de 11'inci hafta yarın saat 20.00'de oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler de belli oldu.
Süper Lig'de haftanın maç programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
CUMARTESİ
13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan
16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova
19.00 Göztepe -İstanbul Başakşehir FK: Çağdaş Altay
19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler
PAZAR
13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu
16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy
18.30 Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan