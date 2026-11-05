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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri belli oldu. İşte 11 haftada görev yapacak hakemler...

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Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı!

Süper Lig'de 11'inci hafta yarın saat 20.00'de oynanacak Gaziantep FK - Kasımpaşa karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın karşılaşmalarında görev alacak hakemler de belli oldu.

Süper Lig'de haftanın maç programı ve karşılaşmalarda görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

20.00 Gaziantep FK - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

CUMARTESİ

13.30 Eyüpspor - Kocaelispor: Melek Dakan

16.00 Samsunspor - Konyaspor: Gürcan Hasova

19.00 Göztepe -İstanbul Başakşehir FK: Çağdaş Altay

19.00 Galatasaray - Amed Sportif Faaliyetler: Halil Umut Meler

PAZAR

13.30 Çaykur Rizespor - Erzurumspor FK: Direnç Tonusluoğlu

16.00 Arca Çorum FK - Fenerbahçe: Abdullah Buğra Taşkınsoy

18.30 Alanyaspor - Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

21.00 Beşiktaş - Gençlerbirliği: Atilla Karaoğlan

Trendyol Süper Lig'de 11. haftanın hakemleri açıklandı! - 1
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