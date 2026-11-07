Galatasaray'da Okan Buruk'tan zemin açıklaması!

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evine Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi değerlendirmeler yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında evine Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Maç öncesi değerlendirmeler yapan deneyimli teknik adam, "3 gün sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıldönümü. Onu özlemle anıyoruz. Maça gelirsek, iyi bir takımla oynayacağız. Oynadıkları oyun... Çok fazla pozisyon bulan, gol atan ve gol yemeyen bir takım. Bu naç temposunu üst üste çıkarttık ve kazandıkça öz güvenimiz arttı. Değişiklikleri maç maç kullandık. Bu son maçımız. Sonrasında milli araya gireceğiz. Osimhen'in yokluğunda 3 tane seçeneğimiz var: Deniz, Leao ve Barış. Barış bu maçta ileride olacak. Diagne, Orban ve Saba ile birlikte önde 3 tane oyuncuyla oynayacaklar. Biz de savunma dizilimimizi seçerken hızlı bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Sol ayaklı da olduğu için Jakobs'u seçtik.

ZEMİN AÇIKLAMASI

Zeminle ilgili konuşmak gerekirse, biz kendi üzerimize düşeni yaptık ve zemini yeniledik. Çok da büyük para harcandı fakat maalesef, çimleri yenileyen şirketle ilgili çok istediğimiz gibi sonuçlanmadı. Galatasaray burada elinden geleni yaptı fakat istediğimiz gibi olmadı. Saha zeminine göre hareket edeceğiz. Onun yanında, kazanmamız gereken bir maç. Milli araya moralli girmek istiyoruz." dedi.