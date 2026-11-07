Göztepe-Başakşehir maçı, Süper Lig'de haftanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri. Ev sahibi Göztepe'nin puan tablosunda hemen önünde bulunduğu rakibiyle mücadelesi öncesi gözler İzmir'e çevrildi. Peki karşılaşma saat kaçta, hangi kanalda ve nereden izlenecek? Ayrıntılar...

Göztepe-Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'de Göztepe ile Başakşehir, 11. haftanın önemli karşılaşmalarından birinde kozlarını paylaşacak. Son lig maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup eden İzmir ekibi, Başakşehir karşısında da üç puana ulaşmayı hedefliyor. İstanbul temsilcisi ise Samsunspor karşısında aldığı 5-2'lik galibiyetin ardından sahaya çıkacak. Peki, Göztepe-Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Canlı yayın nereden izlenir? İşte ayrıntılar...

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Göztepe ile Başakşehir, 7 Kasım 2026 Cumartesi günü saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Trendyol Süper Lig'in 11. haftasındaki mücadeleye İzmir'de bulunan ISONEM Park Gürsel Aksel Spor ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ev sahipliği yapacak.

Göztepe'nin kendi sahasında oynayacağı karşılaşmada iki takım da puan tablosundaki yerini güçlendirmeyi amaçlıyor. Sarı-kırmızılı ekip, son haftalardaki başarılı sonuçlarını taraftarının önünde devam ettirmek istiyor.

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Göztepe-Başakşehir maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. Türkiye'deki futbolseverler karşılaşmayı Digiturk üzerinden veya uygun abonelikleriyle TOD platformundan takip edebilecek.

GÖZTEPE İÇ SAHADA GALİBİYET ARIYOR

Göztepe, bu sezon Süper Lig'de kendi sahasında oynadığı ilk dört karşılaşmada bir galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet aldı. İzmir temsilcisi, tek iç saha galibiyetini Arca Çorum FK karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Sarı-kırmızılılar, Başakşehir'i konuk ettiği son dört lig maçını kazanırken bu başarılı seriyi devam ettirmeyi hedefliyor.

📢 #GöztepeninMaçıVar 🏆 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu (11. Hafta) ⚽ Göztepe'miz - İstanbul Başakşehir FK 🕖 19.00 🚩 ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM #️⃣ #HaydiBastırŞanlıGöztepe https://t.co/ib83yrRAFW — Göztepe Spor Kulübü (@Goztepe) November 7, 2026

⚽ MAÇ GÜNÜ | #GÖZvİBFK 🆚 Göztepe 🗓 Trendyol Süper Lig 11. Hafta 🏟 ISONEM Park Gürsel Aksel SSYM 🕖 19.00 https://t.co/tHOtvvbxpN — İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) November 6, 2026

GÖZTEPE-BAŞAKŞEHİR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI