Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano: Ayakta zor durabiliyorum

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta teknik direktör Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup ederek puanını 15'e yükseltti ve haftayı ikinci sırada tamamladı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Vincenzo Italiano, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli aradan dönüşün zorluklarına dikkat çekerken taraftarlara övgüler yağdırdı.

"BUGÜN ÇOK DEĞERLİ 3 PUAN ALDIK"

Karşılaşmanın zor geçeceğini bildiklerini belirten Vincenzo Italiano, milli takım arasının ardından oyuncularla yeterince çalışma fırsatı bulamadıklarını söyledi.

İtalyan teknik adam, "Maçın çok zor olacağını biliyorduk. Milli ara dönüşleri maçlar zor oluyor. Futbolcularınızla 3 hafta bir arada olamıyorsunuz. 17 oyuncu yolladık milli takıma. Cuma gelen oldu. İlk yarı iyi oynadık ama ikinci yarı acı çektik. Bunlar olabilir, yapacak bir şey yok. Milli aralardan dönüşler zor oluyor. Daha önce başıma geldi, kâğıt üstünde kolay kazanılacak maçları kaybettim İtalya'da. Bugün çok değerli 3 puan aldık. Ligde ilerlemeye devam ediyoruz. Perşembe günü önemli bir Avrupa maçı var, ona hazırlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

"AYAKTA ZOR DURABİLİYORUM"

Maçın ardından oldukça yorgun olduğunu dile getiren Italiano, Beşiktaş taraftarlarına ve futbolcularına övgüde bulundu.

İtalyan çalıştırıcı, "Bugün maçtan sonra direkt içeri girdim. Çok yorgundum. Ayakta zor durabiliyorum. Hemen içeri girip sıcak duş almak istedim. Taraftarlarımız her türlü övgüyü hak ediyor. Harika bir taraftara sahibiz. Oyuncularım da her türlü övgüyü hak ediyor. Taraftarla çok iyi iş çıkarıyorlar. Buradaki her maçta tüylerim diken diken oluyor. İçerideki tüm maçları kazandıysak bu taraftarlarımız sayesinde, bize ekstra güç sağlıyorlar." dedi.

"DEPLASMANLARI DÜZELTMELİYİZ"

İç sahadaki performanslarını sürdürmek istediklerini belirten Vincenzo Italiano, deplasman maçlarında daha iyi olmaları gerektiğini vurguladı.

Beşiktaş Teknik Direktörü, "Böyle devam etmeliyiz. İç sahada hiç hata yapmıyoruz ama deplasmanları düzeltmeliyiz. Bunu düzeltmeliyiz." sözleriyle açıklamalarını tamamladı.



BASIN TOPLANTISI



Tüpraş Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Italiano, Alanyaspor maçını da hatırlatarak, "Maçtan sonra hakem hakkında konuşan biri değilim. İki maçta başımıza gelenler kabul edilemez. Bunların cezasız kalmasını anlamıyorum. Bunlar sahada kabul edilmeyen şeyler ama bu yumruklar şu ana kadar cezasız kaldı. İptal edilen gollerden, penaltılardan sonra konuşmuyorum fakat yumruk çok farklı bir şey. Yumrukların cezasız kalmasını şaşkınlıkla izlediğimi söyleyebilirim." diye konuştu.

Zor bir maçı geride bıraktıklarını aktaran Italiano, şunları kaydetti:

"Çok zor bir maçtı. Milli aralardan sonraki maçlar zor oluyor. Bugün çok önemli bir galibiyet aldık. Kocaelispor, çok kaliteli bir takım. Maçtan önce de endişeliydim. Çünkü oyuncularım cuma günü geldi. Az çalışmaya ve yorgunluğa rağmen hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Ligde iyi bir konumdayız ama daha başlangıç. Yolumuz çok uzun. Üç hafta boyunca 17 oyuncudan uzak kalıyorsunuz. Maça hazırlık yaparken sizi zorlayan bir şey bu durum. İşimiz çok zordu. İlk yarı iyiydik, ikinci yarıda dalgalanmalar oldu. Bu da çok normal bir şey ama ona rağmen iyi iş çıkardık. Rakibe az pozisyon verdik. Daha önce de başıma geldi, milli aralar sonrasında kazanmayı beklediğim maçları bazen kaybettim, o yüzden bugünkü galibiyet çok önemliydi. Bazı oyuncularımız dünyanın öbür ucunda oynadı. Üç hafta boyunca yoruldular. Bu şartlara rağmen bugünkü galibiyet bizim için çok önemliydi."

Önlerinde 7 maçlık zor bir fikstür olduğuna değinen İtalyan teknik adam, herkesin hazır olması gerektiğini vurgulayarak, "Önümüzde çok zor maçlar ve uzun seyahatler var. Rakiplerimiz gerçekten iyi ve güçlü. Oyuncu grubunun gücünü bu dönemde göreceğiz. Rotasyon olacak. Bugün Cerny oyundan çıktı, yarın doktorlar durumunu anlatacak. Perşembe günü oynamayacağını düşünüyorum. Bu yoğun tempodan dolayı rotasyon olacak. Önümüzde 7 zor maç var. Hepimizin hazır olması ve katkıda bulunması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Italiano, siyah-beyazlıların yeni transferlerinden Ümit Akdağ'ın ilerleyen günlerde süre alacağını dile getirerek, "Ümit hasta, eğer hasta olmasaydı 11'de şans bulacağını düşünüyordum. Kendisi iki gündür ağır hasta. O yüzden kulübede de olmadı. Bugün 11'de başlamak için şansı vardı fakat ileride süre alacağını düşünüyorum. Bu yoğun periyotta enerjiniz tükenecek, bazı oyuncuların başına bir şeyler gelecek ve kendisi şans bulacak. Geldiğinden beri ciddi çalışan, bize yardımcı olabileceğini düşündüğüm bir oyuncu. Süre bulduğunda kendisini en iyi şekilde gösterecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Italiano, bugün ilk kez 11'de başlayan Fabio Miretti'nin performansıyla ilgili olarak da "Miretti iyi bir iş çıkardı. İyi oynadığını düşünüyorum. Aynı performansı Amed maçının ikinci yarısında da göstermişti. Daha da gelişeceğini düşünüyorum. Bugün kendisini çok beğendim. Ona teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.