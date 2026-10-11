Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan: Hakemler bugün iyi niyetli değildi

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Beşiktaş’a 2-1 mağlup olan Kocaelispor’da teknik direktör Selçuk İnan, karşılaşmanın ardından hakem yönetimine sert tepki gösterdi.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor, deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, hakem yönetimine sert tepki gösterdi. Oyuncularının sahada mücadelelerinin karşılığını verdiğini ancak kendisinin saha dışında onları yeterince savunamadığını belirten İnan, hakemlerin iyi niyetli olmadığını düşündüğünü söyledi.

"OYUNCULARIMIN HAKLARINI KORUYAMADIM"

Karşılaşmanın ardından oldukça üzgün olduğunu dile getiren Selçuk İnan, teknik değerlendirme yapmak istemediğini belirterek oyuncularına teşekkür etti.

İnan, "Aslında buraya gelirken henüz sakinleşmedim. Oyunla ilgili teknik olarak konuşmak istemiyorum. Bu sahanın içinden gelmiş biri olarak böyle bir mücadele, oyun için oyuncularıma teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Oyuncularıyla maçın ardından konuştuğunu aktaran genç teknik adam, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İçeride oyuncularımla konuştum. Oyuncularım sahada haklarını verdiler ama ben hocaları olarak dışarıda haklarını koruyamadım. Onlardan özür diledim. İyi niyetli olmayan insanlarla hak peşinden koşmak kolay değil. Bizden sürekli saygılı olmamız, sakin olmamız, susmamız bekleniyor. Hepsini hakaret etmeden yapmaya çalışıyorum."

"HAKEMLER BUGÜN İYİ NİYETLİ DEĞİLDİ"

Hakem kararlarına yönelik tepkisini sürdüren Selçuk İnan, yaşananların kendisi adına büyük bir hayal kırıklığı yarattığını ifade etti.

Kocaelispor Teknik Direktörü, "Yaptık ama bir şeyleri hissettiğiniz zaman, hakkınızın yendiğini, bir şeyinizin çalındığını görünce hangimiz isyan etmiyor! Bunları açık yüreklilikle söylüyorum. Hakemler bugün iyi niyetli değildi. Bunun Beşiktaş ile ilgisi yok. Benim için çok çok büyük bir hayal kırıklığı ve endişe günü oldu." dedi.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA ÖVGÜ

Mağlubiyete rağmen oyuncularının sahadaki mücadelesinden memnun olduğunu belirten İnan, Beşiktaş'ı ve taraftarlarını da tebrik etti.

Selçuk İnan, "Ne olursa olsun oyuncularımızı sahada verdiği mücadeleden ötürü tebrik ediyorum. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Beşiktaş taraftarını yarattıkları muhteşem atmosfer nedeniyle tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

İnan, hakem yönetimiyle ilgili değerlendirmesini ise "Hakemi de size havale ediyorum." sözleriyle tamamladı.



BASIN TOPLANTISI

Tüpraş Stadı'ndaki karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İnan, teknik ve taktik durumlarla ilgili değil, sadece hakemle ilgili sorulara cevap vereceğini kaydetti.

Oyuncularının çok iyi mücadele ettiğini söyleyen İnan, "Buraya gelirken oyunla ilgili çok konuşmayı düşünmüyordum ama yine de sahanın içinden gelmiş biri olarak oyuncularımın hakkını teslim etmek istiyorum. Muhteşem bir futbol ve iyi bir mücadeleydi. Onların hakkına girmek istemedim. O yüzden onları tebrik ederek başlamak istiyorum. Hocaları olarak saha dışında onların haklarını koruyamadığımı düşündüğüm için de onlardan özür diledim. Hep bizden saygılı olmamız, sakin, sessiz kalmamız bekleniyor. Bunu da yapmaya çalışıyoruz. Futbol dışından da bahsediyorum, haksızlığa susmuyoruz. Evimizin önünden bir şey çalındığında sessiz kalmıyoruz. Bir haksızlığa uğradığımızda isyan etmek istiyoruz. Burada da böyle bir şey hissettiğim için sizin önünüzde iyi niyetli olmayan bir hakem grubuna bugün buradan bir endişe duyduğumu söylemek istiyorum." diye konuştu.

Hayal kırıklığı yaşadığını aktaran İnan, "Çok üzgünüm. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Muhteşem bir mücadele. Beşiktaş takımını kazandığı için tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza teşekkür etmek istiyorum. Muhteşem destek verdiler. Beşiktaş taraftarını da atmosferden dolayı tebrik ediyorum ama hakemi de size havale ediyorum." ifadelerini kullandı.

İyi niyet beklediğini kaydeden yeşil-siyahlı ekibin teknik direktörü, "Herkes iyi niyetli olsun. Ben sadece iyi niyet bekliyorum. İçinizde kötü bir şey varsa dönüp dolaşıp sizi buluyor. Buna hayatım boyunca şahit oldum. Burası bizim ülkemiz, futbolu çok seviyoruz, emeğe saygı duyuyoruz. Böyle haksız durumlarda sesimizi çıkaracağız. Birçok zaman haksızlığıa sesimi çıkarmadım ama karşılığında bir şey görmedim. Hakemleri çok seviyorum, onlara güveniyorum. Sadece kendilerini işlerine versinler ve niyet okumasınlar. Hesap yaptığınızda işin içinden çıkamıyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.