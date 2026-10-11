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Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye teşekkür: Orkun'a minnettarım, bu rekor Orkun'undur!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic maçın ardından konuştu.

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Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye teşekkür: Orkun'a minnettarım, bu rekor Orkun'undur!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz.

(Nouma'dan sonra ilk 11 çıktığı ilk 4 lig maçında da gol atan ilk oyuncu olması) Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" ifadelerini kullandı.

#Kocaelispor #Trendyol Süper Lig #Dusan Vlahovic #Beşiktaş #Orkun Kökçü
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