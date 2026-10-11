Dusan Vlahovic'ten Orkun Kökçü'ye teşekkür: Orkun'a minnettarım, bu rekor Orkun'undur!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic maçın ardından konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında evinde Kocaelispor'u mağlup eden Beşiktaş'ta Dusan Vlahovic maç sonrası açıklamalarda bulundu.

Sırp yıldız, "Çok zor bir maçtı. Sezon başından beri sadece 4 gol yiyen, iyi savunma yapan bir takıma karşı oynadık. Kazandığımız için mutluyuz. Adım adım gitmeliyiz. Sonuçtan ötürü mutluyuz.

(Nouma'dan sonra ilk 11 çıktığı ilk 4 lig maçında da gol atan ilk oyuncu olması) Rekor için Orkun'un adını yazın. O rekor Orkun'un, benim değil. Orkun'a çok minnettarım. Ben ona, o bana gol konusunda yardımcı oluyor. Ben elimden geleni yapıyorum ama rekor Orkun'undur!" ifadelerini kullandı.