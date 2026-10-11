Tiago Djalo: Toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Kocaelispor’u 2-1 mağlup eden Beşiktaş’ta Portekizli savunmacı Tiago Djalo, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibin Portekizli savunma oyuncusu Tiago Djalo, mücadeleyi değerlendirdi.

"KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Kendisini iyi hissettiğini belirten Djalo, karşılaşmanın zorlu geçtiğini ancak galibiyetin önemli olduğunu vurguladı.

Portekizli stoper, "Kendimi iyi hissediyorum. Zor ve iyi bir maçtı. Kalitemizi gösterdik. Son bölümü daha iyi yönetebilirdik, toplu ve topsuz daha iyi oynayabilirdik. Bugün kazandık ve en önemlisi buydu." ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR KAZANMALIYIZ"

Profesyonel futbolcuların her zaman hazır olması gerektiğine dikkat çeken Djalo, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizler profesyoneliz, hazır olmalıyız. Kararları biz vermiyoruz ama elimizden geleni yapmalıyız. Maçlar kazanmalıyız. Bu bizim için çok önemli."